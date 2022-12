Miles de niñas y niños podrán recibir a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Muelle del Sanapú, junto al Acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, y entregar sus cartas a lo largo del recorrido de la Cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos llegan a Las Palmas de Gran Canaria sin restricciones. Cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La ilusión de los Reyes Magos volverá a las calles de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el próximo jueves, 5 de enero. Será un día completo de fiesta, para celebrar sin restricciones la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La llegada de los tres Reyes al Muelle del Sanapú está prevista a las 12:00 horas. Desembarcarán de sus remolcadores junto a sus pajes y favoritas después de una velada musical plena de actuaciones en directo que comenzarán a las 11:00 horas con Roberto Herrera como maestro de ceremonias.

La fiesta continuará con la entrega de las llaves de la ciudad a Sus Majestades, un acto simbólico, previsto a las 13:00 horas, con el que el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, abrirá las puertas de los hogares a la recepción de los regalos. La llegada, con actuaciones, presencia de personajes infantiles, centurias romanas y el sello de la Casa Galicia, será el preludio de una tarde mágica presidida por los de Oriente y organizada por el Ayuntamiento capitalino, a través de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la misma institución cultural que es, además, embajada de la comunidad gallega que reside en Canarias.

Reencuentro con sus majestades, los Reyes Magos

A las 17:00 horas en el Castillo de La Luz está previsto el arranque de una cabalgata que recupera carrozas, animación y emoción. Los Reyes Magos vuelven a sus plataformas estelares siguiendo una ruta que los llevará hasta la calle Muelle de Las Palmas, a la altura del parque San Telmo. Sin embargo, esta vez sí saldrán acompañados de sus comitivas, de carrozas y de personajes infantiles.

Todo, en un año muy especial: el del reencuentro sin restricciones de unos soberanos que han estado dos años sin contacto directo con los niños y niñas del mundo.

Se recupera así el formato de 2020, una cabalgata que ya recogía mensajes comprometidos con el medio ambiente, que llamaba a la responsabilidad con respecto al uso de aerosoles de serpentinas, que subrayaba la exigencia de diseños de carrozas, hilo musical de las mismas, y actitudes de participantes respetuosas y acordes al público: infantil.

Una cabalgata para todos

A lo largo del recorrido, la música animará a los presentes hasta llegar a Torre Las Palmas. En esa zona, justo después de superar los túneles de Julio Luengo, y hasta el Hospital Santa Catalina, el sonido desaparecerá al mismo tiempo que los asistentes observarán una zona señalada con banderolas que muestran el mensaje “Somos sensibles” y que subraya que es especialmente indicada para las niñas y los niños que se ven afectados por el ruido.

Y aunque, por la naturaleza del acto, el sonido no podrá omitirse en la matinal llegada de Reyes, el Ayuntamiento dispondrá de un espacio no solo para la audiencia infantil con movilidad reducida sino también para los que sufran de ceguera o discapacidad visual grave, una petición de la Fundación ONCE Las Palmas de Gran Canaria que permitirá un contacto directo de estos menores con Melchor, Gaspar y Baltasar.

Carroza adaptada

En la misma línea, la Cabalgata incorporará su carroza adaptada, vehículo que fue presentado en el marco del Carnaval y que invita a las niñas y niños con movilidad reducida disfrutar de esta fiesta infantil en igualdad de condiciones que otros pequeños, subidos en una patente multifuncional que hace real la inclusión sin barreras.

Esta será una de las diez carrozas que desfilarán por las calles de la capital grancanaria, lo mismo que la del Ayuntamiento, la del Cabildo de Gran Canaria y las de otras siete carrozas de grandes empresas como Tirma, Grupo Dinosol, Catapum, Spar, Real Club Náutico, Club Baloncesto Gran Canaria y Galletas Bandama.

Antes y después de los vehículos pasarán las centurias romanas, el personal de correos, los stormtroopers y otros personajes del universo Star Wars gracias a la colaboración de la Asociación Star Wars Gran Canaria, algunos de los personajes de Harry Potter. En total más de 150 figurantes animarán el gran acontecimiento infantil.

Los camellos no pasearán por Las Palmas de Gran Canaria

Los únicos que no acompañarán a los Reyes Magos a lo largo del recorrido serán los camellos que no tendrán que pasar por el trance de verse rodeados de multitudes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de esta forma, se adelanta a lo especificado en el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, pendiente de aprobación, en el que contempla la regulación de los mismos “en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga al animal de forma antinatural conforme a las características de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento” y se acoge al compromiso de respeto y protección de los mismos.