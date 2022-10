Entre los objetivos de Farnés figura contar con la ayuda de expertos de Hacienda y Seguridad Social así como reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales

Vídeo RTVC. Informa: Armiche Díaz

La nueva fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, que este viernes ha tomado posesión de su cargo, ha anunciado que entre sus objetivos figura el de contar con la ayuda de expertos de Hacienda y la Seguridad Social para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales.

«Sigue siendo la cenicienta de la criminalidad organizada. La investigación de delitos de blanqueo de capitales es fundamental para acabar con mafias y no podemos acabar con ellas si no las ahogamos económicamente. Lo que pasa es que la Fiscalía necesita expertos de Hacienda o de Intervención del Estado, que echen una mano en aquellos conocimientos que no son propios de nuestra formación», ha indicado.

Ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, todas las autoridades del archipiélago y los fiscales de la comunidad canaria, la fiscal de Santa Coloma de Farnés (Girona), quien en Canarias ha llevado procedimientos de gran envergadura, como el caso Teresitas, el Grúas y el Reparos, también ha aludido a las personas que arriban al archipiélago en pateras y cayucos.

Respecto a este fenómeno, se ha comprometido a garantizar la salvaguarda de los derechos de estas personas que llegan huyendo de guerras o de la pobreza, desde el convencimiento de que «no podemos recibirlos, sin hacer nada más».

Farnés se muestra orgullosa de ser fiscal

Farnés, que ha acabado su intervención recordando a las fiscales afganas «que permanecen escondidas porque su vida corre peligro», ha reivindicado el orgullo de ser fiscal y ha aludido, entre sus retos al frente del Ministerio Público en Canarias, a la necesidad de impulsar la mediación penal «como mecanismo restaurador».

De igual forma, ha apelando a la unidad de acción que, a su juicio, debe regir en la Fiscalía en Canarias, y ha recalcado la importancia que tiene el tiempo en la resolución de los conflictos, de ahí que haya abogado por «adoptar medidas para que el tiempo de respuesta sea el más corto posible».

Farnés también se ha mostrado dispuesta a reactivar la oficina de atención a las víctimas del delito y ha expresado su alarma por la proliferación, fundamentalmente en redes sociales, de los delitos de odio.

Así, la nueva fiscal superior de Canarias se ha mostrado «segura» de que podrá cumplir con los objetivos que se ha fijado.

Trayectoria profesional

Licenciada en Derecho por la UNED y diplomada en Derecho Catalán, María Farnés, recala en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 1987, donde comienza a subir peldaños en su escalera profesional: fiscal, coordinadora, teniente y desde septiembre de 2020, jefa de la fiscalía.

Como fiscal, Farnés lideró desde 2004 actuaciones contra una red de estafadores en un caso de multipropiedad en Granadilla de Abona con 300 perjudicados. Su caso más mediático ha sido el del las Teresitas.

Su trabajo resultó fundamental para poner entre rejas a empresarios implicados y al ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.