El festival Masdanza programa este espectáculo de danza internacional el próximo domingo, a partir de las 21:00 horas

Oxymore, desde Toulon, Francia, obra de Maxime Cozic y Sylvain Lepoivre. Imagen cedida Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife Adán Martín recibe el domingo día 22, a las 21:00 horas, la Extensión Tenerife del 28º Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza. La Sala de Cámara ofrecerá una programación compuesta por cuatro duetos de danza internacionales.

El programa se compone de Farisa, de Danae y Dyonysios, llegados desde Atenas, Grecia, un dúo que fue creado en el contexto de las acciones de los peregrinos. Desde la israelita ciudad de Tel Aviv llega Breeze through the soul, con Lal’el Pillora y Gilly Geva, que trata la consciencia de la actividad respiratoria.

Oxymore, desde Toulon, Francia, es una obra de Maxime Cozic y Sylvain Lepoivre. Se inspira en la situación de una salida a un club nocturno. Sandra Salietti Aguilera y Helias Tur-Dorvault llegan desde la italiana Vittoria con su I’ve seen that face before, que describe los pensamientos, sentimientos y sensaciones que surgen en el intérprete en el momento que transcurre entre los últimos segundos de la actuación y la primera reverencia.

Las entradas, a un precio general de 8 euros, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com. También a la venta en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Además, de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para menores de 30 años, estudiantes, desempleados y familias numerosas.