Morcuende considera que las emisiones que van apareciendo en La Palma son habituales en los volcanes de Canarias

El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, considera que el proceso eruptivo que se está produciendo en La Palma responde al tipo de volcán de Canarias. Tras la reunión técnica, y analizar las dos nuevas bocas aparecidas este viernes, ha explicado que «los distintos centros de emisión que van sucediéndose, en los que van apareciendo centros de emisiones, son habituales en los volcanes de Canarias».

Se trata, como ya ha manifestado en alguna ocasión, de una explosión tipo estromboliana, aunque en ocasiones recuerda al tipo hawaiano.

Las dos bocas se han refundido en una

Morcuende ha confirmado que los dos nuevos centros emisores que aparecieron en el día de ayer se han refundido en una misma boca.

El centro emisor, que se encuentra encima de Montaña Rajada, «creemos que responde a un centro emisor que estuvo expulsando lava los primeros días y que luego paró, ahora a vuelto a abrirse», ha explicado.

La colada principal ha seguido su curso durante la noche y ha avanzado unos mil metros, pero sigue su proceso de ralentizarse por momentos. Esa principal colada de lava estaría, aproximadamente, a un kilómetro de la costa. Pero no se sabe «ni cuando llegará, ni se llegará al mar, por la manera en la que se está comportando el volcán», ha destacado Morcuende.

Las últimas personas evacuadas continuarán 24 horas más fuera de sus casas

Las últimas evacuaciones realizadas en los núcleos de Tajuya, Tacande de Abajo y la parte no evacuada previamente de Tacande de Arriba en el día de ayer se mantendrán, al menos 24 horas más. Están evaluando el proceso del nuevo cono y, hasta que no se tengan datos concluyentes no se tomará una decisión al respecto.

Se trata de alrededor de 200 vecinos que, si bien en un primer momento fueron acogidos en las instalaciones del Campo de Fútbol de El Paso, la mayoría se trasladó a casa de familiares y/o amigos.

Recomendaciones a la población

Morcuende ha querido hacer especial hincapié en la el uso de protección de aquellas personas que manipulen ceniza. Ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 y gafas de protección ya que «al respirar este tipo de material se pueden ver afectadas las vías repiratorias, bronquios y pulmones».