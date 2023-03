'Noche de Reportajes' analiza la dificultad de acceso a la vivienda

Este lunes 20 de marzo, ‘Noche de Reportajes’ emite Quiero vivir en la ciudad, un programa que analiza los cambios en el sector inmobiliario en los últimos años

El sector inmobiliario ha sufrido cambios en los últimos años en España. Los precios, tanto para alquilar como para comprar una vivienda, se han duplicado con respecto a 2015. El pasado año, varios factores influyeron en la capacidad de acceso a la vivienda, entre ellos, la subida del Euribor, la modificación de la Ley de la Vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía a causa de la inflación.

En Canarias, la demanda de alquiler se ha multiplicado por cuatro y la oferta se ha recudido a la mitad, lo que hace muy difícil el acceso a la vivienda a muchas personas. Además, la inflación, sin un incremento de los salarios, supone una importante pérdida de poder adquisitivo para la ciudadanía, que en algunos casos también ha sufrido un incremento del precio de su hipoteca por el aumento del Euribor y de los intereses de los préstamos hipotecarios.

La escasa oferta y los problemas para encontrar casa apuntan hacia diferentes factores como la falta de promoción de vivienda pública en alquiler, para que así se reduzcan los precios del mercado libre y la competitividad que supone para los residentes la demanda de alquiler y compra de los ciudadanos extranjeros. Así mismo, muchos alquileres de larga duración en zonas residenciales han pasado a ser viviendas vacacionales, por la rentabilidad que eso supone con precios más altos.

Con regulaciones legales como la limitación de la subida del alquiler al 2% o con la falta de regulación en la ejecución de edificios completos de viviendas vacacionales en suelo residencial, la situación se vuelve aún más complicada y no parece que pueda mejorar en el año actual, 2023. Si las condiciones se mantienen, el precio de la vivienda podría descender en algunas zonas en concepto de compraventa, no las de alquiler, pero esta bajada, si se produce, no estaría acompañada de una reducción de los intereses hipotecarios, que seguirán en aumento, por lo que el comprador continuará pagando la misma o más cantidad, ya que solo cambiaría el concepto: más en intereses y menos por la vivienda en sí.

El próximo martes, 21 de marzo, Noche de reportajes emite, a partir de las 23:15 horas, Quiero vivir en la ciudad. Un programa que analiza la dificultad de acceso a la vivienda, ya sea por el alto precio o por la falta de stock disponible. Una problemática a la que se enfrentan, sobre todo, familias con pocos recursos económicos y jóvenes que buscan emanciparse. Para ello, asociaciones del sector inmobiliario y de consumidores, economistas, arrendatarios y demandantes de vivienda, darán voz a un problema que ocasiona, por ejemplo, que en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife una cuarta parte de sus inmuebles se encuentren vacíos.