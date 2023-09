Clavijo asegura que Canarias no pondrá una tasa turística

Clavijo ha asegurado que comparte el planteamiento de ASG de que no aplicar una tasa turística en el archipiélago canario

Fernando Clavijo ha asegurado que comparte el planteamiento de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de que no aplicar una tasa turística en el archipiélago canario.

En respuesta al diputado de ASG Casimiro Curbelo acerca de la posibilidad de aplicar una tasa turística en Canarias, el presidente ha recordado que establecer una tasa turística no estaba en el programa electoral de su partido, Coalición Canaria (CC), ni el acuerdo de gobierno con el PP.

Fernando Clavijo ha indicado que es partidario de la eficacia energética y de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Ha comentado que sí se pueden aplicar tasas finalistas, como la que hay para acceder al Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo ha manifestado que cada comienzo de legislatura sale a la palestra la ecotasa turística, de la que hay procedentes en Cataluña y Baleares, que graba a los turistas.

Casimiro Curbelo ha señalado que hay gente que ya no se sienta en el Parlamento de Canarias, en alusión de Podemos, por su turismofobia, y ha pedido al gobierno regional, al que su partido apoya, para decidir al comienzo de la legislatura que no habrá una tasa turística.

Reproches a la gestión del anterior Gobierno: «Como inversores no se ganan la vida»

El presidente de Canarias ha reprochado al anterior ejecutivo liderado por el socialista Ángel Víctor Torres que «como inversores no se ganan la vida».

Clavijo ha hecho esta afirmación a preguntas del diputado de Nueva Canarias Luis Campos sobre si considera «un descontrol» la inversión en los servicios públicos fundamentales en la pasada legislatura y si ese «agujero» de 550 millones de euros en Sanidad se usará como «excusa» para no sacar a tiempo los presupuestos o para hacer «recortes».

El presidente canario ha juzgado como «muy mala inversión» por parte del gobierno del ‘Pacto de las Flores’ los 1.200 millones adicionales en Sanidad porque con ese dinero se obtuvo «un peor resultado». Ha replicado que si se buscara una excusa para no aprobar las cuentas de la comunidad, lo que no hará, sería que no está fijado el techo de gasto.

Luis Campos ha recalcado que en 2019, el gobierno del ‘Pacto de las Flores’ recibió como herencia «un desfase» de 498 millones en Sanidad y otro de 40 millones en Educación, y lo que hizo entonces fue «gobernar», «no recortar», y sacó el primer presupuesto de la pasada legislatura «en forma».

«Desfases»

Ha recalcado que este tipo de desfases «siempre» suceden y ha admitido que desde Nueva Canarias, como socio del anterior ejecutivo regional, «no estamos satisfechos con el resultado final» de la gestión sanitaria, «pero se nos olvida algo: en medio sufrimos la mayor crisis sanitaria en la historia de esta tierra».

Una pandemia, la del covid-19, ante la que «fuimos capaces de dimensionar esos 1.200 millones para dar respuestas» a la emergencia sanitaria, «cancelar miles de operaciones y rechazar decenas de miles de citas», lo que condujeron a la «situación actual» de las listas de espera.

Fernando Clavijo ha contestado que «la pandemia fue en 2020, les va durando«, y aun consciente de que «sometió a una alta tensión» al sistema, ha recriminado a los partidos de la oposición que durante la última campaña electoral «se dedicaron a decir que dejaron una Canarias mejor, cuando está peor que en 2019. Esas excusas no valen para todo», ha aseverado.

«Somos conscientes de que los servicios sanitarios se vieron sometidos a una enorme presión», pero eso «no quita para decir la verdad»: que hay «un agujero, un gasto incontrolado, de 550 millones», a lo que se suma que a las cuentas de la comunidad autónoma se les aplicarán unas reglas fiscales que no se ejecutaron en los años anteriores. «Son ustedes los que salen con los pies por delante con estas historias», ha zanjado Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias PARLAMENTO DE CANARIAS 26/9/2023. EP

Medidas contra el desempleo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha subrayado que el Gobierno actuará «de manera quirúrgica» para atacar «la cronificación» del desempleo en las islas, que encarnan de forma mayoritaria los mayores de 45 años sin formación.

A instancias del diputado del grupo Nacionalista David Toledo, Clavijo ha expresado la preocupación que existe en el seno del Gobierno de Canarias porque «se empieza a dar» el fenómeno observado en la crisis de 2008: quienes se suman al mercado laboral son básicamente jóvenes y gente preparada.

Mientras, se consolida el paro de larga duración entre las personas con menos formación y de mayor edad, lo que conlleva a que «condenamos a esas familias a estar con pensiones no contributivas, «cronificando la pobreza». «Si no intervenimos de manera quirúrgica no podremos seguir avanzando en datos de pobreza» y el de PIB per cápita seguirá estando «por debajo de Europa y de España», ha advertido.

Dicho lo cual, ha garantizado que desde el Gobierno de Canarias se «trabajará intensamente» en atajar esta cronicidad, que será «una de las prioridades» de su gabinete, deslizando medidas fiscales que no ha entrado a detallar.

Clavijo contesta a Vox que «hay que ser personas antes que demagogos» en inmigración

Fernando Clavijo ha reprochado al portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, que vincule de forma «frívola» la llegada de migrantes en pateras con la delincuencia y ha afirmado que «hay que ser personas antes que demagogos«.

Clavijo ha mostrado la preocupación del Gobierno canario por la falta de atención del Gobierno de España y de la Unión Europea a la llegada de migrantes por vía marítima a Canarias y por la falta de trato digno acorde con los derechos humanos que reciben, pero ha rechazado que se utilicen términos como invasión o que se intente asociar a estas personas con la delincuencia porque «no es así».

Nicasio Galván había preguntado a Clavijo «por medidas para hacer frente a la invasión migratoria y la inseguridad en las calles» y sostuvo que «por un buenismo mal entendido» se practican «políticas de efecto llamada«, que son la causa del «drama» que supone la llegada de 14.359 personas a las costas canarias este año y que hayan muerto al menos 778 en la ruta.

Según Nicasio Galván, la delincuencia ha aumentado por motivo de la inmigración ilegal y no reconocerlo «no va a hacer que desaparezca». Reclamó que solo se admita a los inmigrantes que lleguen por procedimientos legales y dispuestos a integrarse y respetar las costumbres españolas, pero el resto deben ser repatriados, de manera que ninguno pueda regularizar su situación en Europa.

Mezclar migración y delincuencia… «un discurso peligroso»

El presidente consideró que mezclar inmigración con delincuencia, además de ser incierto, es «un discurso peligroso«. Subrayó que hay que entender la desesperación de las personas que se juegan la vida para huir del hambre, la miseria y las guerras.

Para Clavijo, el foco hay que centrarlo en los gobiernos de España y Europa para que atiendan este fenómeno y no abandonen a Canarias, porque ese es el caldo de cultivo para que surjan los discursos xenófobos.

Así lo apuntó en respuesta al diputado de AHI Raúl Acosta, a quien señaló que el Gobierno de Canarias trata de ser leal institucionalmente, pero a la vez exige una respuesta eficaz y un único interlocutor, porque por ahora ha intentado hablar con seis ministerios y solo lo ha conseguido con tres.

«No sabemos lo que se está haciendo, hay oscurantismo», afirmó sobre el ejecutivo español Clavijo, para quien es desalentadora «la desidia y el abandono» por lo que defendió «un frente común ante el Gobierno de España para resolver el problema entre todos porque «este gobierno no se va a callar».

Divergencias con el PSC-PSOE

El presidente también defendió ese frente común ante el portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres, quien también preguntó por la inmigración, en su caso por sus gestiones para lograr el reparto entre todas las comunidades autónomas de los menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de Canarias, 2.700 en total.

Torres pidió a Clavijo que no sea «sumiso» ante los gobiernos autonómicos del PP que rechazan acoger a menores inmigrantes, le exigió que actúe sin partidismo y ofreció su apoyo para requerir la solidaridad de todas las comunidades.

El presidente garantizó que Canarias va a atender a los menores pero afirmó que es responsabilidad de todos colaborar para darles «una educación y un futuro mejor». Al respecto demandó que el Gobierno de España establezca por decreto un reparto proporcional a la población de cada territorio.

El presidente anunció además que pedirá el apoyo de todos los grupos parlamentarios para promover una reunión con el Gobierno de España para tratar el asunto de la inmigración. Sobre inmigración habló también en el pleno la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Confirmó que para garantizar la asistencia de los abogados que se desplazan a El Hierro para atender a las personas que llegan en patera se ha acordado abonar a los letrados los gastos de su estancia en la isla cuando así lo requieren sus funciones.

Barreto informó además de su reciente reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha pedido que la Policía Canaria participe en las reuniones informativas con las fuerzas de seguridad del Estado en inmigración para poder estar preparados dentro de las competencias autonómicas en la materia.