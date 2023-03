El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el ejecutivo está rastreando en todas las consejerías las actuaciones que puedan haber estado relacionadas con el caso Mediador, no solamente en la de Agricultura, Ganadería y Pesca

Hemiciclo del Parlamento de Canarias.

El Parlamento de Canarias celebró este martes un pleno monográfico sobre el «caso Mediador» en el que el Gobierno de Ángel Víctor Torres ha dado cuenta sobre su posición y actuación respecto la presunta trama de corrupción que investiga la Justicia.

Torres, ha anunciado que el ejecutivo está rastreando en todas las consejerías las actuaciones que puedan haber estado relacionadas con el caso Mediador, no solamente en la de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ha reiterado que «se ha actuado con absoluta contundencia» desde que se conoció la actuación judicial, y ha advertido de que «dar pábulo» a las acusaciones falsas que difunde el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte «es participar».

«Hemos visto imágenes con condimentos repugnantes, de consumo de estupefacientes y de prostitución, nos avergüenza como representantes públicos», ha manifestado Torres. Ha reiterado la «absoluta» transparencia y colaboración con la justicia para que caiga «todo el peso de la ley» sobre las personas involucradas, porque «este Gobierno no admite actitudes corruptas».

«Se ha actuado con rapidez y contundencia»

El presidente subrayó que desde el 14 de febrero, cuando se tuvo conocimiento de la actuación judicial en la que fueron detenidas o imputadas doce personas, entre ellas el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, y su tío, el diputado en el Congreso Juan Bernardo Fuentes, tanto su partido como su gobierno actuaron con rapidez y contundencia.

Sobre Taishet Fuentes, el presidente dijo: «No fue acertado su nombramiento, pero sí su cese», que se produjo en junio de 2022 y que justificó por sus «enfrentamientos con el sector» y por «declaraciones inaceptables».

El 14 de febrero, ambos fueron expulsados del partido y el diputado abandonó su escaño en el Congreso, dijo como recordatorio de la actuación inmediata del PSOE.

El presidente indicó que dio explicaciones al día siguiente, y que también lo hicieron el portavoz del ejecutivo, Javier Pérez, y la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende.

Inmediatamente se analizaron todos los expedientes en los que habían intervenido los imputados cuando eran directores generales, que fueron entregados al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

Informó de que hay cinco funcionarios inspeccionando todos los expedientes de la Consejería de Agricultura, no solo los requeridos por el juzgado.

De momento no se ha hallado perjuicio a las arcas públicas

Dado que el Gobierno no ha hallado por el momento perjuicios a las arcas públicas, no ha podido personarse en el caso como perjudicado, pero sí lo ha hecho el PSOE.

Además, ante las declaraciones en las que el mediador le situaba como conocedor de la trama, algo que calificó como totalmente falso, Torres ha ejercido actuaciones judiciales a título personal en defensa de su honor.

Ángel Víctor Torres mostró su «absoluto rechazo y repugnancia», ante lo que se ha ido conociendo del sumario a través de los medios de comunicación sobre una investigación que llevaba en marcha un año y dos meses sin que el ejecutivo lo supiera.

Recordó que ha trascendido que el intermediario que mediaba entre las empresas y las administraciones se ha reunido cono miembros del Gobierno pero también con representantes de la oposición y de diversos ayuntamientos, pero subrayó que ha mentido en sede judicial y en los medios, por lo que no se le debe dar «pábulo», puesto que eso es «participar«.

«Estamos rastreando en todas las consejerías, actuamos con absoluta transparencia y con actitud proactiva para apoyar a la justicia y que se aclare absolutamente todo. Nuestra tolerancia con la corrupción es cero», manifestó Torres.

Postura de los grupos parlamentarios

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Domínguez, señaló que el ‘caso Mediador’ «empaña» y es «bochornoso» para la política canaria. Recordó a Torres que este caso «nace» en el seno de su Gobierno. A su vez, criticó que trate de «imitar» al presidente Sánchez y al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. Para que «todo este escándalo quede en una simple anécdota». «De eso nada. No lo vamos a permitir. Luz y taquígrafos, señor Torres», espetó Domínguez.

Manuel Domínguez lamentó que el presidente del Gobierno de Canarias haya intentado convertirse una vez más en una «víctima«. «Pobre señor Torres. Yo no sabía nada. Me he enterado por los medios. Han sido ustedes los que nos han puesto en esta tesitura», ironizó Domínguez. Consideró una «vergüenza» que haya tenido que ser el PP quien haya «empujado» al Partido Socialista a tomar medidas. Porque «ustedes se personaron porque se ha personado el Partido Popular».

También tildó de vergonzoso que diputados y diputadas y altos cargos del PSOE se dediquen a promover «vídeos manipulados» y «siendo conscientes de ello». «Son capaces de cualquier cosa por mantener la poltrona. Conociéndoles, nunca imaginé que fueran capaces de todo lo que han hecho», apostilló.

Según CC «el vídeo se utilizó como chantaje al Gobierno»

Por el Grupo Nacionalista Canario, el diputado José Miguel Barragán preguntó por qué el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, sigue apareciendo como miembro del consejo de administración de GMR. Aseguró que el presidente Torres sabía de la existencia de un vídeo comprometedor del propio Fuentes y que fue utilizado para chantajear al Gobierno. Por eso, preguntó si Taishet fue cesado por esta razón y destinado a un destino «más seguro». Como candidato a la Alcaldía de Betancuria para acabar con dicho chantaje.

En su turno de réplica, Ángel Víctor Torres quiso recordar al portavoz del Partido Popular que cuando el PSOE sufre un caso de corrupción «lo expulsamos; ustedes no«. También dijo que si hubiera sido él quien se hubiera tomado un café con el empresario Navarro Tacoronte, y no Manuel Domínguez, «hubieran pedido la cabeza del presidente». «Si se reunió hace un año, ¿qué ha hecho usted en un año y pico?», cuestionó Torres. Lamentó que el PP tiene «listones y varas de medir absolutamente distintos».

«Si han visto actuaciones ilícitas deberían ir al juzgado»

Ángel Víctor Torres reprochó al Partido Popular y a Coalición Canaria que estén intentando trasladar a la opinión pública que esté tratando de ocultar una actuación ilícita. «Si eso es así, lo que tienen que hacer es levantarse del escaño e ir al juzgado de guardia. De lo contrario, están haciendo un uso político, a escasas semanas de las elecciones. Para dañar la imagen del presidente y la candidatura de mi organización política», recalcó Torres. Recordó que Coalición ya lo intentó hace cuatro años, cuando acudió a los juzgados para tratar de imputarle. Ocurrió cuando era vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria.

A este respecto, José Miguel Barragán le espetó que el Partido Socialista hizo lo mismo en el año 2012 y en el año 2015. Cuando «fueron a por Fernando Clavijo y miren cómo ha terminado el asunto», señaló el diputado nacionalista. No ocultó que este asunto judicial, si a alguien favoreció, fue a los partidos que hoy conforman el Pacto de las Flores.

Sobre el vídeo aludido por Barragán, el presidente canario insistió «por tercera vez» que no lo ha visto. No obstante, le preguntó que si él lo ha visto, «¿qué sabe de ese vídeo comprometido? ¿Está Taishet Fuentes pidiendo mordidas, sobornos o haciendo algún ilícito? Porque si eso es así, tendría que haber ido a la Justicia. Si era un tema personal, dígalo», espetó Torres, quien preguntó a la oposición «qué les cuesta reconocer que ese cese estuvo bien hecho».

«No existe pacto de silencio»

El diputado Jesús Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), dijo que este gobierno «no tiene nada que esconder» . Y «no existe un pacto de silencio«. El diputado defendió que el presidente Torres puede presumir de haber desarrollado en estos cuatro años una labor «de transparencia y sinceridad en todo momento». Le brindó el «máximo compromiso» de su grupo y el «interés mutuo» por esclarecer estos hechos.

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, defendió las medidas adoptadas por el Gobierno desde que estalló el ‘caso Mediador’. Pidió que se extremen las medidas para impedir la corrupción en el seno del Ejecutivo y se faciliten los medios para que cualquier funcionario pueda denunciar cualquier actuación irregular sin temor a represalias.

Luis Campos (NC) dijo que no va a defender al Gobierno pero quiso dejar claro que no se puede «manchar» al conjunto de las administraciones públicas porque unos «miserables» hayan decidido corromperse. Eso supone «atentar contra la democracia y la fortaleza de las instituciones». Campos consideró que el Ejecutivo canario está dando los «pasos adecuados». Pidió que no le «tiemble el pulso» si se detecta alguna afección por este caso y que actúe con «total contundencia», sea quien sea la persona que lo haya llevado a cabo.

Por su parte, la diputada socialista Nira Fierro afirmó que el Gobierno de Canarias ha actuado de forma «clara y rotunda» frente al ‘caso Mediador’ y ha dado una respuesta «ejemplar», al tiempo que admitió que le gustaría ver la misma «contundencia» en otras formaciones políticas -en alusión al Partido Popular- con respecto a otros casos similares de corrupción.

Por último, el diputado de Ciudadanos (Cs) Ricardo Fernández de la Puente pidió ante el ‘caso Mediador’ que se rindan cuentas en todas las responsabilidades políticas y se esclarezca si ha habido un dispendio del dinero público. Y si se ha hecho un uso ilícito de las instalaciones del Gobierno de Canarias, al tiempo que trasladó su credibilidad en la honorabilidad del presidente y de su Gobierno.