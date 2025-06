Padrón alerta de «colapso» y pide ser «valientes» con un «cambio estructural» porque la situación «se agrava y va a más»

La Diputada del Común, Lola Padrón, criticó este lunes la falta de «transparencia» de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias porque no presenta cifras e impide realizar un correcto diagnóstico sobre la situación.

(ARCHIVO) La Diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, comparece en comisión parlamentaria/ PARLAMENTO DE CANARIAS.

«La lista espera es un agujero negro«, indicó en la presentación de un informe específico correspondiente a 2024 que arroja un aumento de las quejas en un 94,5%, hasta contabilizar un total de 603.

Además, avanzó que los datos de 2025 «no son nada halagüeños» pues solo en el primer semestre del año ya se llevan 400 de tal forma que la previsión es volver a doblar las cifras.

«Hay que poner los datos sobre la mesa»

Padrón insistió en que «hay que poner los datos sobre la mesa» y ser «valientes» para lograr un «cambio estructural» en la gestión de la discapacidad en el archipiélago pues se «incumple sistemáticamente», con un 90% de las quejas por demora o resolución del grado.

«Si hay un colapso lo hay, la realidad hay que ponerla encima de la mesa, la cifra es para ver como y hacia donde dirigimos las políticas. Si nos cerramos lo ojos, si tenemos miedo no vamos a poder hacer la lectura, seamos transparentes», señaló.

En esa línea insistió en que «todo el mundo quiere arreglar las cosas, pero si tiene miedo y no pone los datos sobre la mesa para hacer un análisis», se van a seguir «equivocando».

Los servicios públicos no soportan la demanda

Padrón asumió que «la lista de espera va a más» porque los servicios públicos «no soportan la demanda» y la demora «se agrava año tras año», con algunos casos documentados de hasta 5 años.

Detalló también que el 012 no da información sobre los expedientes, y el silencio administrativo negativo «genera ansiedad y desconcierto».

Por ello, anunció que va a cursar una resolución ante la dirección general para que se fije un tiempo de respuesta a los ciudadanos y cuanto va a tener que esperar. «Es una cuestión de respeto», señaló.

Un «trato desigual entre islas»

Asimismo, comentó que hay un «trato desigual entre islas» debido a que en las capitalinas hay más técnicos y personal y ha dado por «caducada» la estrategia canaria de discapacidad. «Esperar cuatro años es embargar el futuro de un niño y su familia», explicó.

Padrón señaló que no basta solo con aumentar el personal sino incidir en un cambio de modelo porque la estructura administrativa de la discapacidad es «super tradicional» y se orienta demasiado al enfoque médico y faltan terapeutas ocupaciones, educadores sociales o logopedas.

Concierto social para el tercer sector

Reclamó, asimismo, un concierto social para el tercer sector como el que opera con la sanidad privada para asegurar su financiación y también que participen en la toma de decisiones a través de un consejo de participación social.

Padrón no ocultó que la tardanza en la resolución del grado genera «pobreza invisible» ya que si una persona no está valorada no se puede acceder a los recursos a los que tiene derecho legalmente y ha puesto como modelo para el futuro a País Vasco y Navarra, que no tienen listas de espera.

Todos los grupos admitieron la mala situación de la discapacidad en el archipiélago

La presidenta de la comisión, Ana Oramas, mostró el deseo de «revertir» la situación de la discapacidad en Canarias. A su vez, prometió el «empuje absoluto» pero no para «buscar culpables» sino para saber «cuáles son los problemas» y una exigencia tremenda a las instituciones, a todos, para este tema.

Todos los grupos admitieron la mala situación de la discapacidad en el archipiélago. El diputado de CC, Francisco Linares, tildó el informe como «el de la vergüenza», porque describe una situación de colapso que se alarga desde hace varios años.

Finalmente, instó a hacer cambios en la burocracia porque es un «embudo» y «crea miseria» entre los demandantes del grado. «Aburrimos a la gente. Entonces no hay que tener miedo a decir que a lo mejor lo que hay que cambiar es el sistema porque nos está matando», agregó.