El presidente del PP en las islas ha enunciado este martes que si no ganan en Las Palmas de Gran Canaria los comicios locales y autonómicos «no podrán ser alternativa de gobierno»

Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias

El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha estimado este martes en un encuentro informativo organizado por la cadena Ser que si su partido no gana en Las Palmas de Gran Canaria en los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo de 2023 no podrá ser alternativa de gobierno en las islas.

Una posibilidad negativa que ha descartado al afirmar que los populares «sí están en esa opción», la de salir victoriosos en esas elecciones en la capital grancanaria. No obstante, no ha desvelado quién será la persona que encabezará esa plancha electoral del PP, que se enfrentará a la que lidere en el PSOE, previsiblemente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien, a su juicio, «traerá el balance de Pedro Sánchez».

En cualquier caso, Domínguez ha subrayado que en los últimos ocho meses, desde que tomó las riendas del PP canario, su partido ha «entrenado» y «recuperado musculatura», un ejercicio que le ha servido para erigirse en «la alternativa de gobierno de la que se hablaba hace muchos años».

Plan de Gobierno

Ante un salón ocupado por representantes empresariales e institucionales, entre los que figuraba, sentado en su misma mesa, el expresidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, Domínguez ha expuesto su «plan para gobernar» en esta región ultraperiférica de la UE, donde la pobreza y la exclusión afecta al 37,8% de su población, según el informe Arope.

Domínguez, que rechaza que ser de Tenerife vaya a resultarle un obstáculo para llegar a la presidencia del Gobierno canario, ha remarcado su defensa del actual modelo económico de las islas.

Medidas económicas

Los populares han dicho hoy también que lo que la gente necesita en este momento es una bajada generalizada de impuestos. No logran entender cómo las arcas de las Gobierno de Canarias, aseguran, que están llenas, mientras los ciudadanos no llegan a final de mes



Plan de alivio fiscal

A juicio de Rollán y Domínguez, en España y en Canarias «hay un problema de inflación, no de recaudación», de ahí que lo que se precise con urgencia en ambos territorios sea un plan de alivio fiscal, como el que plantea el PP, y una mejor gestión de los recursos.

El vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán. Fuente: Jesús Hellín / Europa Press

Por ello, el presidente de los populares isleños cree que deflactar el IRPF en las islas, en sus tres primeros tramos autonómicos, es fundamental y estima que «lo contrario es subir impuestos».

También es favorable bajar el IGIC de manera selectiva para rebajar la cesta de la compra, eliminar el impuesto de patrimonio y bonificar al máximo el de sucesiones.

«Me niego a dividir la sociedad entre pobres y ricos. Hay que ayudar a los que menos tienen, pero no quitándole a unos para darle a otros, sino incentivando a los que pueden generar economía», ha aseverado Domínguez al tiempo que ha exigido una reducción de costes de la Administración, ya que, a su juicio, «no hace ningún esfuerzo» en este sentido.

El presidente del PP en Canarias ha admitido que las peculiaridades fiscales de Canarias establecidas en la ley del REF no las comprenden «ni los suyos», algo que no pasaba, ha dicho, cuando José Manuel Soria estaba en el Gobierno.

Así, ha asegurado que la dirección nacional de su partido tiene «una receptividad importante» que él aspira a transformar en conocimiento, desde su convencimiento de que este fuero tiene que ser una herramienta de atracción «real» de inversiones y de desarrollo económico «real».

Domínguez ha asegurado ser «un defensor del libre mercado», si bien cree que el Gobierno debe intervenir para garantizar, por ejemplo, el futuro del sector primario.

De igual forma, se ha mostrado favorable a la concertación de servicios en ámbitos como el sanitario y ha negado que ello implique privatizar, sino «permitir que haya una sanidad de calidad y gratuita».

Domínguez: «Canarias presenta un problema de gestión»

Para Domínguez, en Canarias existe «un problema de gestión porque la ideología está marcando el ritmo de las decisiones» que se adoptan cuando, en su opinión, «no es momento ni de experimentar ni de dividir a la sociedad con falsos argumentos, tales como que bajar impuestos signifique recaudar menos».

Además de vaticinar que «la UE no va a permitir el experimento» de la Reserva de Inversiones concedida por el Gobierno de España a Baleares, «que crea competencia» con Canarias «porque el dinero no conoce de fronteras, sino que va donde hay más rentabilidad y seguridad jurídica», Domínguez es partidario de que «se aproveche la iniciativa privada, que es más ágil, para la gestión y ejecución total de los fondos Next Generation» habilitados por la UE para la recuperación europea.

Sobre la alta tasa de paro juvenil que registra Canarias, ha considerado que en las islas «se sigue formando en perfiles que no son demandados», un error que cree que puede corregir, en parte, la nueva FP dual.

Del mismo modo, ha abogado por «pensar en Canarias como un hub tecnológico», de forma que se oriente ese conocimiento a lo que demandan sectores punteros, como el industrial vinculado a los puertos.