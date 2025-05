Consumo quiere prohibir las reseñas digitales falsas

El Ministerio de Consumo propone la prohibición de las valoraciones falsas digitales y que el empresario tenga posibilidad de replica

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere prohibir las reseñas digitales y facilitar al empresario el derecho a replica. Estas y otras medidas quiere implantar en la Ley de Atención a La Clientela que se va a aprobar próximamente.

La cartera de Pablo Bustinduy propone también la obligación de dejarlas en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio.

Con el objetivo de garantizar la veracidad de las reseñas se prohibirá la compraventa de reseñas y se requerirá que se verifique la autenticidad de la misma. Bustinduy ha asegurado que quiere evitar confundir al consumir y generar prejuicios al empresario.

Novedades

La reseña deberá estar en los 30 días posteriores a la compra del bien o disfrute del servicio. Además, ha destacado, «esta propuesta tiene la finalidad de garantizar que la reseña se corresponda con la opinión real y reciente de un cliente/consumidor».

El empresario tendrá la posibilidad de réplica por parte del empresario para garantizar que el consumidor recibe una información completa que le ayude en la compra final.

En este caso, el empresario podrá solicitar la eliminación de la reseña cuando pueda acreditar que no es real. A diferencia de la propuesta italiana, en España se exigirá al empresario acreditar de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, bien porque su contenido no es verídico.