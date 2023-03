Ramis: "Somos capaces de hacer un buen partido"

Luis Miguel Ramis ha asegurado que el equipo tiene argumentos para hacer un buen partido en el derbi canario y llevarse la victoria

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha asegurado, en la rueda de prensa previa al derbi canario de este sábado, que el equipo tiene «argumentos e ilusión para hacer un gran partido» y lograr los tres puntos ante el UD Las Palmas.

Ramis apuntó que los jugadores necesitan creer en el trabajo que se hace durante la semana y a ello añadirle la «energía y el empuje» que siempre se tiene cuando llega un partido de máxima rivalidad. «Hay que hacer un muy buen partido ante un muy buen rival», añadió el técnico, pero que el equipo está capacitado para superar a la UD Las Palmas y sacar el partido, añadió.

No quiso entrar el técnico blanquiazul en favoritismos para este partido ni en la mayor ilusión o emotividad de los jugadores de ambas plantillas para afrontar el derbi. La motivación la tienen todos los jugadores cuando hay un encuentro como el de este sábado, aseguró el entrenador, pero a ello hay que añadirle «la responsabilidad de cada jugador dentro del colectivo» para lograr los objetivos trabajados durante la semana.

«La UD Las Palmas es muy potente arriba y ha mejorado mucho en defensa, en la presión tras pérdida. Se organizan bien y te crean desajustes, pero hemos trabajado muy bien», dijo en la rueda de prensa el técnico blanquiazul.

Con respecto a la motivación ante el derbi, Ramis cree que «para sentir esto hay que vivirlo durante un tiempo. Se puede sentir desde la cuna o de otras maneras, en definitiva son sentimientos y no creo que haya niveles. Todos defendemos lo nuestro»

No caer la la desilusión

Ramis afirmó que tiene en cuenta el rendimiento y el trabajo de los jugadores durante la semana y las características del partido para sacar su once inicial. Aunque también destacó la importancia de la experiencia en determinados momentos del partido.

«Siempre intentamos dibujar por dónde puede ir el partido a los jugadores. Ahí tengo en cuenta lo que se puede ajustar mejor y rendimientos semanales. Si un jugador no entrena bien, lo tiene difícil», aseguró.

Asimismo, apuntó que lo que no puede hacer el equipo es «caer en la desilusión, aunque no estemos donde queríamos». El técnico valoró que hay que afrontar todos los partidos con la máxima ilusión de lograr la victoria y, en ese caso especial, lo importante del derbi para la afición, necesitada de alegrías en esta temporada.

«Tenemos en nuestras cabezas que mañana nuestra gente disfrute. Lo daremos todo, ganar el derbi es un plus importante para la afición y para nosotros, pero ganarlo son tres puntos también», añadió.

Falta de gol

Uno de los grandes males del CD Tenerife esta temporada es la falta de efectividad. «El equipo tiene capacidad para hacer gol aunque ahora somos poco efectivos. Pero confiamos en recuperar esa efectividad».

El técnico considera que lo importante es crear situaciones de gol. «Intentaremos generar situaciones de gol y ser efectivos. Lo mismo tienes dos y las marcas o seis y no haces gol. Eso no depende tanto del plan de partido o de la pasión, sino de la concentración»

«Es importante ponerse primero por delante, en estos partidos es difícil darles la vuelta porque el golpe es duro. Te da un plus para crecerte en el partido», afirmó Ramis, que reconoció que el equipo se encuentra más cómodo cuando está por delante del marcador y gestiona mejor los partidos.

Por último, el técnico continúa sin desvelar cuál será su futuro y en ese sentido argumentó que desconoce «si será mi último derbi, porque no sé qué va a pasar ni he tomado ninguna decisión. No se me pasa por la cabeza lo que pasará, solo quiero sacarlo adelante».