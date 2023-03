Xavi García Pimienta: «Tenemos que ser valientes y protagonistas»

En rueda de prensa previa al derbi canario en el Heliodoro Rodríguez López, García Pimienta volvió a defender el estilo del equipo

Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha dicho en la rueda de prensa previa al derbi canario de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López ante el CD Tenerife, que el equipo debe mejorar respecto a los dos últimos partidos y donde la UD Las Palmas ha perdido el liderato de LaLiga SmartBank.

No obstante, García Pimienta ha defendido una vez más el estilo del equipo. La UD Las Palmas solo ha recibido tres derrotas y se ha mantenido en lo alto de la clasificación en buena parte del campeonato. Todo ello, según el técnico amarillo, dan el crédito necesario para que el estilo no cambie. «Tenemos que ser valientes, ser protagonistas», aseguró García Pimienta, «nos está yendo muy bien y nos irá muy bien si seguimos creyendo en lo que hemos estado haciendo hasta ahora».

El técnico amarillo apuntó que quedan 11 partidos y «tenemos que creer en nosotros mismos porque es lo que nos ha hecho fuertes».

Pimienta considera que es una ventaja disponer en de la plantilla que ahora mismo tiene el cuadro amarillo, «muchos chicos que han disputado derbis y llevan interiorizado lo que significan estos partidos», y ese hecho constituye «una suerte» a la hora de prepararlo.

El entrenador de la UD Las Palmas añadió que sabe «de la importancia que supone jugar un derbi». Un partido especial que lo plantea García Pimienta sabiendo de la fortaleza que tiene el Tenerife.

El preparador reconoce que en los dos derbis de la pasada campaña «ellos fueron mejores», pero en el de la primera vuelta en el presente curso (3-1), «no pudieron hacer más porque Las Palmas fue mejor».

La clasificación no vale en un derbi

Para el técnico catalán «la clasificación no vale para nada» en un derbi y confía en que sus jugadoras puedan darle una victoria a la afición.

Con respecto al CD Tenerife, el técnico subrayó que se quedó a las puertas la pasada temporada del ascenso y que en la presente estaba entre sus candidatos para estar en la lucha por el ascenso.

«No sé qué les ha podido pasar esta temporada porque mantienen el bloque y el entrenador, pero no empezó bien y no ha sido capaz de arrancar, es la dureza de esta Segunda División. Tampoco veo que ningún equipo lo haya goleado o vapuleado, porque contra el Eibar en casa no mereció perder por 0-1, ni en Gijón tampoco, pero tiene potencial para reaccionar», ha explicado.

Por lo ha que hace referencia a los jugadores con los que podrá contar para el partido, García Pimienta puntualizó que «Marc, Sandro y Marvin, si no pasa nada más, deberían estar el lunes o el martes con nosotros, pero al derbi no llega ninguno». Asimismo, también destacó la duda para el partido de Fabio.