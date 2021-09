Sánchez acusa a Casado de seguir crispando tras pedirle su dimisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de la oposición, Pablo Casado, de seguir crispando, después de que el jefe de los populares le haya vuelto a pedir su dimisión, esta vez por el alza récord en el precio de la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La mesa de diálogo que Sánchez encabeza este miércoles en Cataluña también ha protagonizado el primer choque entre el jefe del Ejecutivo y el de la oposición tras el parón veraniego. Casado ha acusado a Sánchez de sentarse a «negociar un referéndum con los que se jalean a los terroristas con quienes quieren atentar contra el PP», en referencia a los CDR.

Para Casado, Sánchez es ya el «el principal problema de España» porque «además de fracasar con el covid», ha incumplido sus cuatro objetivos, al «disparar» el paro, «electrocutar» el escudo social con la subida de la luz, degradar «todas las libertades» por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial e indultar a «golpistas en contra del Supremo».

«Si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8 %, por qué no dimite cuando sube un 200%? Conteste», ha exclamado Casado. Y también le ha dicho a Sánchez que le debería dar «vergüenza» que cuatro asociaciones judiciales hayan acudido a Europa a «denunciar que impide que en España los jueces elijan a los jueces».

El presidente del PP, Pablo Casado (d), se dirige al presidente del Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

A juicio del líder del PP, Sánchez «ha traicionado todas sus promesas y ha escrachado a todos los que le ayudaron a llegar a La Moncloa». Se ha convertido en «el presidente de un Gobierno fallido, el más radical de Europa» y de «la historia democrática de España».

Sánchez ha hecho uso de la ironía en su primera réplica a Casado, cuando le ha dicho que espera verle en el Congreso «durante mucho tiempo», despertando risas entre sus diputados con su alusión velada a las tensiones internas del PP.

«Me queda claro que no van a arrimar el hombro en lo que queda de legislatura, se fue con crispación, ha vuelto con crispación», ha dicho Sánchez a Casado. Y ha pedido al líder de la oposición dos cosas: cumplir con la Constitución y hablar bien de España en el extranjero.

Además, el jefe del Ejecutivo ha defendido recortar beneficios extraordinarios para abaratar la luz porque el Gobierno, ha recalcado Sánchez, el Gobierno siempre defenderá en la crisis de la luz los intereses de los ciudadanos «por encima de cualquier interés y presión particular

Sánchez: «En una democracia sana y fuerte se dialoga, pacta y negocia»

El presidente del Gobierno ha lamentado en la sesión de control que Vox defienda una «triste España» en la que dialogar parezca «un atentado a la razón». Ha explicado a su líder, Santiago Abascal, que «en una democracia sana y fuerte, se dialoga, pacta y negocia».

Sánchez ha subrayado que «la esencia de la democracia es dialogar y pactar» al contestar a Abascal una pregunta en el pleno parlamentario sobre su «negociación con los enemigos de España», en referencia a la mesa de diálogo con el Govern catalán que se reúne este miércoles.

«Qué triste España defiende usted», le ha dicho Sánchez a Abascal al constatar que aboga por «un modelo de país» en el que «no caben» quienes piensan distinto y les «descalifican» y les niegan el diálogo. Y como muestra de ello ha recordado que ni siquiera él le contesta cuando le llama por teléfono.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se dirige al presidente del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Según ha señalado el jefe del Ejecutivo, tampoco Abascal realmente dialoga en sesiones parlamentarias de control al Gobierno, como en la que se han dirigido uno al otro la palabra, ya que, ha incidido el líder socialista, el presidente de Vox «viene aquí, suelta sus ‘hits’ y se acabó».

También ha lamentado que Vox haya intentado suprimir la comisión parlamentaria de igualdad «por un supuesto despilfarro. Además de hacer hincapié en que el diálogo al que se niega este partido estuvo presente en la redacción de la Constitución y está presente con los agentes sociales y con las administraciones europea, autonómicas y locales.

Abascal, quien no ha hecho uso de su turno de réplica, le ha dicho previamente a Sánchez que pretende «ceder ante los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en el poder», ya que en la mesa de diálogo con el Govern va a ejecutar, a su juicio, «una traición al rey y al pueblo».

«A usted no le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas», ha añadido el líder de la tercera fuerza parlamentaria.

También Abascal ha acusado a Sánchez de «fantasear» sobre Vox, por inculparles de crímenes de odio con los que no están relacionados, así como silenciar los que no les interesa: «Cuando las víctimas no sirven para demonizar a Vox, ustedes callan».

Y el Gobierno lo hace, en opinión del líder de Vox, «con tal de no reconocer la estrecha relación entre la inseguridad de los españoles y la política de puertas abiertas a la inmigración»

ERC avisa a Sánchez: si fracasa la mesa, PP y Vox entrarán en Moncloa

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avisado al presidente del Gobierno de que si fracasa la mesa de negociación con Cataluña «decepcionará la izquierda española» y PP y Vox llegarán a la Moncloa, por lo que «nos irá mal a todos».

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interviene en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Sánchez no ha comentado nada relacionado con la mesa en su intervención y se ha limitado a responder a la pregunta formulada por Rufián, que quería saber cuál es el criterio del Gobierno en la toma de decisiones de inversiones en Cataluña, especialmente tras el caso del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, aparcado al menos durante cinco años por la falta de apoyo del Govern.

Sánchez ha explicado que para decidir inversiones el Gobierno tiene en cuenta tres criterios: escuchar a la ciudadanía, cumplir con la legalidad y el compromiso medioambiental del Ejecutivo.

Sobre el proyecto de ampliación del Prat, ha asegurado que es «una gran inversión necesaria para Cataluña» . Además sería «buena» para Barcelona, por lo que ha instado al portavoz de ERC, formación que lidera el Govern en Cataluña, a retomarlo.

Rufián le ha reprochado que el proyecto de ampliación del aeropuerto afectaría a la laguna de La Ricarda, espacio natural protegido por la red europea Natura 2000, por lo que contaba con el rechazo de Europa, de «la mitad del Gobierno» de Sánchez, de la alcaldesa de Barcelona y de organizaciones ecologistas por «antiecológico».

El presidente del Gobierno ha usado también la ironía en su intervención al decir que con la ampliación del aeropuerto todos estaban divididos «salvo el Govern de la Generalitat, que estaba de acuerdo en bloque». Ha insistido en que este proyecto tiene en cuenta la legalidad pero también la «convicción» del Gobierno sobre el cuidado al medio ambiente.