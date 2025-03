El presidente, Pedro Sánchez, acusa a Feijóo de eludir el cese de Mazón «abrazando a la ultraderecha»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles su política migratoria y ha advertido de que la inmigración no es una amenaza para la prosperidad, seguridad y democracia, sino la «internacional ultraderechista» cuya «sucursal» en España es Vox.



Sánchez ha respondido así al líder de Vox, Santiago Abascal, que en la sesión de control al Gobierno del Congreso le ha preguntado si cree bueno continuar con la misma política migratoria tras los altercados de la semana pasada en Salt (Girona) a raíz del desahucio de un imán, que acabaron con siete detenidos y destrozos en las calles.



«¡Cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España!», le ha reprochado el jefe del Ejecutivo.



Ha subrayado que lo que amenaza la prosperidad, la democracia y la convivencia no es la inmigración, sino los aranceles al campo y a la industria, los «tecno-oligarcas» y gobiernos como los de Viktor Orban en Hungría ante los que Abascal «calla» y «pone la alfombra roja».



También, ha añadido, gobiernos «negacionistas» como el que Vox apoya en la Comunidad Valenciana con el popular Carlos Mazón al frente, que «niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas».



«La verdadera amenaza para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido», le ha recriminado.



Previamente, el líder de Vox ha acusado a Sánchez de fomentar la «islamización» con un modelo migratorio basado en la «sharia», la inseguridad de las mujeres y «la destrucción de todo un pueblo para tratar de darle una casa a un imán okupa».



«Ese es su modelo, porque en Salt los energúmenos que incendiaron las calles coreaban su nombre», ha dicho Abascal, que ha cuestionado el pacto del Gobierno con Junts sobre la distribución de menores migrantes no acompañados.



Y le ha dicho a Sánchez que «los problemas no se reparten, se resuelven y se evitan» con protección de fronteras, devolución inmediata y la vuelta de los niños a sus casas con sus padres.

Acusaciones a Feijóo

Pedro Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de eludir el cese del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, «abrazando a la ultraderecha» con el pacto presupuestario que ha anunciado con Vox.



Sánchez ha lanzado esa acusación a Feijóo en el cara a cara que ambos han protagonizado en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso y en el que el presidente del PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo sus movimientos para intentar controlar el Grupo Prisa y que tenga «miedo a la verdad».



«Lleva semanas dedicando más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania», ha lamentado Feijóo, a quien Sánchez ha respondido acusándole de pretender mantenerse en el cargo «tapando la negligencia del señor Mazón«.



La pregunta inicial que había registrado el Grupo Popular para el turno de Feijóo era si el presidente del Gobierno va a ofrecer la información que le demandan los españoles.



Pero el líder del PP le ha preguntado si estaba al tanto de que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunieron en París con una empresa, en alusión a Vivendi, para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español, en referencia a las informaciones que se han sucedido sobre la relación del Gobierno con Prisa.



Sánchez no ha hecho comentario alguno al respecto y, ateniéndose a la pregunta registrada, ha asegurado que él es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes (34 desde 2018 y que ha contrastado con las 10 comparecencias de Feijóo como presidente de la Xunta en el Parlamento gallego), y ha interpretado que se le preguntaba por el debate existente en materia de seguridad y defensa.



Al hilo de ello ha recordado que España, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se comprometió en 2014 a gastar un 2 % del PIB en defensa y cuando él llegó al Ejecutivo se había llegado al 0,9 %, «a años luz» del objetivo.



«Eso es lo que le pasa al PP cuando gobierna, que ustedes prometen y luego incumplen, y gracias a la política económica de este Gobierno hoy España está en condiciones de cumplir lo que ustedes comprometieron», ha añadido.



La respuesta sobre defensa ha llevado a Feijóo a acusarle de mentir hasta sobre lo que se le pregunta porque en ningún momento la que se había registrado hacía referencia a este asunto.



«Usted no cuenta ni una verdad», ha espetado al presidente del Gobierno, al que ha reprochado que no haya contestado tampoco si estaba al tanto del «atropello” de Prisa y le ha cuestionado si, «con lo que le gusta controlarlo todo», tampoco estaba al tanto de “lo que hacía (José Luis) Ábalos, su hermano, el fiscal general o lo que pasa en su casa”.



“Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación”, ha insistido.



Ha señalado que esta semana el presidente de El País, Joseph Marie Oughourlian, en un artículo en este diario, «tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador» y que el periódico The Times se ha hecho de su comparación con Francisco Franco.



Feijóo ha cerrado pidiendo al presidente Sánchez que no haga un daño irreparable a Telefónica y que “no juegue con una empresa estratégica”, con un millón de accionistas y 100.000 empleos.



“El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas ni para comprar gobiernos ni para controlar medios de comunicación”, ha afirmado antes de acusar a Sánchez de tener “miedo a la verdad” y a la libertad y de querer controlar la información pública.



Sánchez tampoco ha hecho comentario alguno sobre este asunto en su réplica y es cuando ha atacado a Feijóo con el acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana.



«Usted pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del Pacto Verde», ha recalcado. En esa línea, ha proseguido: «Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora (Isabel Díaz) Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón.