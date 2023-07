Se busca a una leona en el sur de Berlín

Se cree que se le escapó a un particular. Lo cierto, es que se busca a la leona por tierra y aire

Informa Carlos Centurión

En los bosques del sur de Berlín se busca a una leona. Solo ha logrado grabarla una persona y durante la noche.

Búsqueda por tierra y aire

Unas 200 personas la buscan por tierra, entre ellos cazadores. Pero también se busca por aire con drones y helicópteros. Hay cientos de vecinos a los que se les ha pedido permanecer en sus casas. La alerta se dio en la medianoche del miércoles al jueves. Se cree que es una leona joven que se le ha escapado a algún particular.

Ni de zoos ni de circos

Se le ha preguntado a un circo cercano, que ha dicho que no tienen leones, ni animales salvajes… desde los años 80. De hecho el director del circo cree que eso no es una leona. A los zoológicos cercanos tampoco les faltan animales, aunque ellos no se atreven a decir qué animal es. La policía sí cree que es una leona y siguen pidiendo precaución y que se denuncie si alguien la ha perdido.