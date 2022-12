El Ayuntamiento de Telde y la Asociación de Vecinos de Ojos de Garza han pedido reuniones con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales cree que es injusto que estén condenados a una incertidumbre indefinida y quiere escucharlos

El barrio de Ojos de Garza, en Telde, Gran Canaria, lleva 20 años paralizado por ser el enclave de una futura tercera pista de aeropuerto. Hace unos días, el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria una reunión para plantear la necesidad de eliminar esa infraestructura del Plan Director del aeródromo.

Se trata de un plan que se aprobó en 2001 y que contempla una nueva pista que discurriría por esta zona, donde hace más de 20 años que los vecinos de Ojos de Garza no pueden hacer obras en sus casas y sufren dificultades para vender sus viviendas debido a la pérdida de valor ocasionada por la futura obra. A pesar de que durante todos estos años ha habido decenas de reuniones, desde la pandemia, la situación se ha estancado.

La tercera pista del aeropuerto «no va a llegar en la próxima década»

En palabras de la alcaldesa, Carmen Hernández, se trata de «ir a una propuesta más razonable. No tiene sentido con esta crisis y con las exigencias medioambientales seguir planteando una tercera pista que no llega y que no va a llegar en la próxima década», añade.

El Ayuntamiento de Telde recoge así lo planteado tanto por la nueva Asociación de Vecinos constituida el pasado mes de octubre como la Plataforma de Afectados. La presidenta de la Plataforma, Margarita Alonso pide «que rompan el documento que nos condena y nos dejen en paz».

«Nadie quiere hacerse responsable»

Por su parte, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos, presidida por Joaquín Santana, que apunta que «nadie quiere hacerse responsable de la situación», han pedido reuniones con el Gobierno y el Cabildo.

El Presidente del Cabildo, Antonio Morales, cree que es profundamente injusto que estos vecinos estén condenados a una incertidumbre indefinida y el Consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, es receptivo a la propuesta aunque matiza que «evidentemente hay que analizar hasta qué punto se puede cambiar esa previsión».

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ingenio secunda la propuesta. Su alcaldesa, Ana Hernández, apunta a que «una tercera pista tendría muchísimas afecciones y habría que valorar muchas otras cosas».

Si entre todos consensúan una postura común, la solicitud final tendría que llegar al Ministerio de Fomento.

Carmen Hernández: la tercera pista del aeropuerto «no tiene sentido con esta crisis y con las exigencias medioambientales» Pistas del aeropuerto de Gran Canaria. Europa Press, foto de archivo

informa:I. Baeza / S. Luz/ T. Sánchez / R. Morales