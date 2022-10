Televisión Canaria presenta la tercera entrega de ‘Noches de humor’ este viernes 7 de octubre a las 22.20 horas, un ciclo que ofrece divertidos espectáculos a cargo de los mejores humoristas de Canarias, con el estreno de «El Mecanismo», a cargo de Aarón Gómez.

Tras pasar por el «escenario del humor» Manolo Vieira y Kike Pérez, en esta ocasión le toca el turno al humorista Aarón Gómez con el show que estrenará en el canal autonómico llamado «El Mecanismo». Un viaje por el interior de un artista estropeado. En épocas de deconstrucción y reconstrucción, también quienes dedican su alma a poner una sonrisa en el rostro de la gente tapada con mascarilla necesitan parar un segundo y encontrar esa pieza que ya no funciona como antes, para limpiarla, y volver a hacer que los engranajes de la comedia sigan girando y el show pueda continuar.

Como explican sus responsables, “El mecanismo” pretende arriesgar en un estilo que se aleja de los métodos hasta ahora conocidas por ellos, con un show que no solo intenta conseguir la carcajada, sino también la reflexión en tiempos que invitan a ello. Para tal cometido utiliza variadas herramientas escénicas: desde el gag más tradicional, al mimo, pasando por la música original y en directo, el surrealismo e incluso la expresión corporal.

Con este espectáculo, el conocido humorista Aarón Gómez vuelve al teatro en unos momentos en los que parece que, poco a poco, todo va regresando a esa “vieja normalidad”. Nada parece resonar nuevo ni extraño, lo de siempre, llega la hora de empezar y una vez más, se hace el silencio en el patio de butacas. Luces listas, comienza la música y sale a escena el humorista. Pero, de repente, todo queda en pausa. No hay música, las luces dejan de moverse, el teatro se ha parado, ¿qué ocurre?.

El cómico, con los ojos en el vacío, no parece sorprenderse lo más mínimo. Aarón ha quedado congelado en escena. Una sensación fría es alimentada por el público del teatro que observa lo que podría ser una especie de “robot averiado”. La obra no avanza, aunque tampoco retrocede. Abián Díaz, tramoyista del teatro, aparece en escena para intentar por todos los medios que Aarón vuelva a funcionar. Su misión no será nada sencilla, tendrá que introducirse en el cuerpo del humorista hasta dar con el problema y el tiempo apremia, el público espera.