El primer cuarto en Trento (20-31) acabó con un triple sobre la bocina de Landesberg para poner tierra de por medio

Imagen del partido. Club Baloncesto Gran Canaria.

Comenzaba el partido con un tímido intercambio de canastas, protagonizado por un triple de Nico Brussino e interrumpido por un fallo técnico en el marcador italiano. Reanudado el encuentro, el equipo italiano parecía haber aprovechado el parón para hacer algunos ajustes, cuestión que no importó mucho al alero argentino que a cinco minutos del primer cuarto, convertía cuatro intentos en 12 puntos sin fallo desde la línea de tres. Proseguía creciendo la anotación del Dreamland Gran Canaria, pero no la diferencia de puntos ante un Dolomiti Energia Trento que no iba a ponérselo tan fácil al campeón. Con un triple sobre la bocina de Landesberg para poner tierra de por medio, acababa el primer cuarto en Trento (20-31).

Aumentaba la intensidad defensiva por parte del equipo amarillo en el segundo cuarto, provocando alguna desafortunada situación que colocaba a los isleños con tres faltas de equipo en sólo dos minutos. No fue hasta el minuto siete cuando Brussino volvió a liderar al equipo en anotación, junto a un Pierre Pelos que aportaba un triple antes de ceder su puesto a John Shurna en la pista. Un par de canastas conseguidas al contraataque por parte del equipo italiano, provocaron que Jaka Lakovic pidiera tiempo muerto para dar aire a los suyos y buscar soluciones (35-36). El Dreamland Gran Canaria luchaba por mantener la diferencia de puntos, aun pareciendo un tarea imposible, pero una excelente selección de tiro por parte de los grancanarios, les mandaba por delante al descanso (41-44).

Imagen Club Baloncesto Gran Canaria.

Tercer cuarto

Arrancaba el tercer cuarto con Brussino anotando los 5 primeros puntos de este (41-49), y con tan solo un fallo al final del cuarto anterior. La buena conexión Bassas – Lammers empezaba a dar sus frutos, haciendo sufrir al equipo italiano en la pintura. Una nueva brecha en el marcador provocaba un tiempo muerto por parte del entrenador Paolo Galbiati, que veía como los amarillos empezaban a cerrar mejor el rebote a cinco minutos del final (48-56). Con el juego algo atascado en ataque tras el tiempo muerto, era el momento de que Ferran Bassas repartiera un poco de magia en el parqué, buscando a sus compañeros y anotando bajo el aro (52-60). Todo lo que conseguía el Dreamland Gran Canaria era respondido por un equipo italiano, que tras tres acciones de un desatado Mattia Udom, se iba al último cuarto por encima en el marcador (64-62).

Los últimos diez minutos empezaban con dos duras defensas en ambas partes de la cancha, que desatascaba Roko Prkazin trabajando bajo el aro (64-64). A siete minutos y medio del final, el entrenador rival vuelve a parar el encuentro tras un 2+1 de Landesberg al borde de la línea de tres (64-69). Con la mente puesta en la victoria, el campeón seguía encontrando el aro con facilidad, mientras el equipo italiano empezaba a desinflarse en los minutos finales. Las últimas canastas de Landesberg y otro triple de Shurna ponían punto y final a un encuentro difícil, que suponía la tercera victoria consecutiva en la BKT Eurocup para el Dreamland Gran Canaria (73-87).