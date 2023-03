«En ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos. De lo que se habla entre los dos gobiernos es de mejorar la gestión de los espacios aéreos», ha recalcado

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 02/12/2022

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los gobiernos de España y de Marruecos «en ningún caso» hablan de ceder al reino alauí el espacio aéreo del Sáhara Occidental, sino de mejorar la gestión del mismo, según le ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

«No va a haber ninguna cesión. Quiero ser absolutamente claro y contundente, porque no está en el acuerdo (firmado por España y Marruecos en 2022). Me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, con el que he hablado hoy. Le he pedido absoluta claridad y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos. De lo que se habla entre los dos gobiernos es de mejorar la gestión de los espacios aéreos», ha recalcado.

Mejorar la gestión

El presidente ha hecho especial hincapié en que de lo que se habla es de poder «mejorar» la gestión de los espacios aéreos, recordó la importancia de que haya una buena relación entre ambos estados.

«Debemos caminar sin decisiones unilaterales, que las hubo y no fueron buenas para Canarias, sino justamente con una relación fluida, siendo transparentes y sin tergiversar las cosas ni lanzar alarmismos entre España y Marruecos», concluyó.

Visita institucional a Marruecos

El presidente de Canarias ha asegurado que regresó de su visita a Rabat y Casablanca con buenas noticias para Canarias. Ejemplo de ello, ha apuntado, las tres líneas aéreas que se han abierto desde Marruecos con el archipiélago, dos desde Gran Canaria y una desde Lanzarote.

Además, ha añadido que el Gobierno marroquí apuesta porque haya una línea de ferry entre Tarfaya y Fuerteventura, lo que hace que esté «más cerca» la aspiración de Canarias de recuperar esa conexión marítima.

«El Gobierno de Marruecos ha dicho que está a favor de que haya una conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya. A diferencia de otras ocasiones donde las licitaciones quedaban desiertas porque no se presentaban empresas, están abiertos a que puedan haber empresas y hay interés español o canario para esta conectividad», dijo.

Buenas relaciones entre ambos países

Torres ha insistido en la importancia de mantener buenas relaciones entre los países y ha abogado por caminar sin tomar «decisiones unilaterales», que «las hubo y no fueron buenas para Canarias», ha añadido.

El presidente canario ha apostado por mantener una relación fluida con el país vecino, «pero también con transparencia, sin tergiversar las cosas y sin lanzar alarmismos entre los gobiernos de España y Marruecos».