Un barco de Salvamento Marítimo rescató a unos once kilómetros del sur de Gran Canaria a una patera con 56 inmigrantes de origen subsahariano a bordo. Tres de ellos han sido hospitalizados

Tres hospitalizados tras el rescate de una patera con 56 personas en Gran Canaria

La patera, que fue detectada por el radar del SIVE cuando se encontraba a unos 24 kilómetros de la costa. Traía entre sus ocupantes a numerosas mujeres y nueve menores, entre ellos cinco niños de menos de dos años y una bebé de alrededor de un mes.

A su llegada al puerto de Arguineguín con la Salvamar Macondo, los servicios médicos evacuaron al hospital a tres personas: un hombre en helicóptero y un hombre y una mujer en ambulancia.

La asistencia en el muelle se prolongó durante varias horas, por el delicado estado en el que se encontraban muchos de los ocupantes de la patera. De hecho, a las 23.40 todavía no había un balance definitivo de traslados a centros sanitarios.

Llevaban más de una semana en el mar

Los inmigrantes han contado a los servicios de emergencia que salieron de Dajla, en el sur del Sahara, y que llevaban más de una semana en el mar. Diez días, han apuntado algunos.

El colectivo Caminando Fronteras sospecha que se trata de una patera que salió de Dajla el 21 de agosto, por dos indicios: la presencia de una bebé de un mes (algo que coincide con los datos de la alerta que trasladaron a las autoridades hace días) y el hecho de que el móvil de uno de los ocupantes de la barca del día 21 ha recuperado la cobertura esta misma tarde.

No obstante, esta ONG tenía información de que en la patera de 21 de agosto viajaban 68 personas, por lo que caben tres posibilidades: que no sea la misma, que no salieran 68 personas en ella, sino menos; o que no hayan llegado todos a tierra.

Mientras se asistía a estos 56 inmigrantes subsaharianos en Arguineguín, un grupo de 29 jóvenes magrebíes, todos varones, desembarcaba por sus propios medios de una patera en la localidad de Punta Mujeres, en la costa de Haría (Lanzarote).

Al menos una treintena de inmigrantes de origen magrebí ha desembarcado esta noche en la localidad de Punta Mujeres, tras alcanzar en patera la costa del municipio de Haría, en Lanzarote. EFE/JAVIER FUENTES

El Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha informado de que han contado a su llegada que salieron de Agadir (Marruecos) hace tres días.

Y, unas horas antes, 15 inmigrantes subsaharianos entre los que había una mujer y su hijo de corta edad, fueron rescatados cuando navegaba rumbo a Fuerteventura en una lancha neumática a dos kilómetros de Morro Jable.