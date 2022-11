Este martes, vidas 'incombustibles' en Noveleros

Este martes, el programa ‘Noveleros’ trae cuatro historias que demuestran que la edad es solo un número y que tienen una vitalidad digna de admirar

El programa ‘Noveleros’, regresa este martes a las 22.15 horas a Televisión Canaria, con cuatro historias que demuestran que la edad es solo un número.

Noveleros ‘incombustibles’

Pepe Benavente, a sus sesenta y ocho años, es el fiel reflejo de que cuando algo te apasiona no te cansa, sino que te da más vida. Este tinerfeño, conocido por todos, sigue cosechando éxitos en su carrera, en este último momento con la versión ‘Quédate’ del artista canario Quevedo. Hoy el programa acompaña a Carmen, una de sus mayores fans, a verle en concierto ¡con sorpresa para ella incluida!

Rosa es una gallega que ha vivido en Canarias y Venezuela y retornó a las Islas en los años noventa. Ahora, con casi 80 años, sigue teniendo la actitud y vitalidad de una persona joven. En su día a día no para: entrena, hace natación, corre maratones… Además, ha sido subcampeona de España en su categoría jugando al tenis con personas veinte años más jóvenes que ella.

Un artista que ha dedicado toda su vida al espectáculo y aún a sus setenta y cinco años, sigue poniéndose la peluca y el tacón es Pedro Daktari. Referente del transformismo en Canarias, comenzó en una época difícil, llegando incluso a ser arrestado por la policía por su forma de ser. Hoy día, sigue haciendo shows y afirma sin dudar que esa es su razón de vivir.

Incombustible y muy duradero es el amor que se procesan Sila y Juan, un matrimonio que acaba de celebrar sus bodas de titanio a sus setenta años de casados. Esta pareja herreña con ochenta y seis y noventa años, no solo es el amor lo que mantienen intacto, si no también la vitalidad. En su día a día no falta pasar por el huerto o coser, entre otras tantas cosas.

Noveleros es un formato de Suelta el Mando Factoría Audiovisual con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez, la dirección de Patricia Reyes y la subdirección Náyade León