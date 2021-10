Viera, que ha prestado sus servicios a la UD Las Palmas durante quince años, ha pedido «tranquilidad y calma» a sus compañeros para el derbi

Jonathan Viera durante un partido de la UD Las Palmas. Imagen La Liga

El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, ha manifestado este jueves que espera un derbi «igualado» el próximo sábado ante el Tenerife en Gran Canaria, que se puede decidir «por detalles o talento», aunque si marcan primero, se les pondrá «muy de cara» pues tendrán «espacios».

El atacante amarillo ha recordado en rueda de prensa que estos partidos de máxima rivalidad «son diferentes a los demás» y no sabe si será «de muchos goles o no», pero sí equilibrado «porque así lo dice la historia».

Además, Viera reconoce que quien gane el sábado «dará un golpe encima de la mesa» desde el punto de vista «anímico».

El futbolista grancanario también advierte de que si Las Palmas se pone por delante en el marcador, obligará al Tenerife a irles a buscar «más arriba» y dejará «espacios», y se vería «otro tipo de partido» en el que los amarillos tienen jugadores «muy peligrosos» en las transiciones, por lo que se les pondría «muy de cara».

Viera cree que Las Palmas llega «en buena dinámica, con confianza» tras sus últimos resultados, y no cree que haya que «motivar a nadie» porque son encuentros «especiales, y todo el mundo lo sabe, una fiesta para todo el fútbol canario» que se vive «intensamente» durante la semana previa.

El jugador pide tranquilidad y calma a sus compañeros

El jugador recuerda que lleva quince años en la UD Las Palmas y que ha disputado partidos de rivalidad tanto con el primer equipo como en filiales, y esa experiencia le lleva a pedir «tranquilidad y calma» a los compañeros que aún no lo han vivido.

«Hoy en día sigo teniendo ese nerviosismo, pero lo veo todo diferente. Recuerdo el primer derbi que jugué, en el que Pablo Sicilia -defensa grancanario del Tenerife- me hizo un marcaje que no me podía ni mover, y fue un poco frustrante», ha explicado.

El jugador amarillo, aunque no le ha marcado nunca al Tenerife, no se obsesiona con ello y su único sueño es «ganar» el sábado, aunque si puede marcar y ayudar al equipo, «será mucho mejor, pero lo importante son los tres puntos, salir a ganar».