Alemania conmemora el aniversario del Muro de Berlín

La ciudad de Berlín conmemora este domingo el 62º aniversario de la construcción del Muro de Berlín con un homenaje a las víctimas del antiguo régimen fronterizo de Alemania Oriental

Foto: Joerg Carstensen/dpa (Foto de ARCHIVO) 09/11/2022

A lo largo de toda la jornada, tendrán lugar distintos actos a lo largo del muro de Berlín, la antigua frontera erigida el 13 de agosto de 1961 para separar físicamente las zonas Este y Oeste de Berlín

A dichos eventos acudirán representantes políticos y otras personalidades de la sociedad alemana con el fin de recordar y honrar a las personas que perdieron la vida mientras intentaban cruzar el muro.

Durante los actos del aniversario se evocará también cómo esta división separó durante cerca de tres décadas a las familias alemanas y restringió la libertad de movimiento de los habitantes del país.

Como parte del programa previsto, el Director de la Oficina de Finanzas de Berlín, Stefan Evers, depositará una corona de flores en nombre del Gobierno municipal en el monumento del muro de la Bernauer Strasse, cerca del conocido Mauerpark de Berlín.

Homenaje a Peter Fechter, que murió junto a la tapia

Allí se rendirá un homenaje particular a Peter Fechter, un joven de 18 años que murió desangrado junto a la tapia apenas un año después de su construcción, en agosto de 1962. La multitud se había congregado en el lado occidental del muro, pero no pudieron ayudar a Fechter porque había caído en el lado de Alemania Oriental y los guardias de allí no le socorrieron.

La conmemoración tendrá lugar en Zimmerstrasse, junto al Checkpoint Charlie.

Paralelamente, altos cargos políticos de la vecina ciudad de Teltow, en Brandeburgo, rendirán homenaje a Peter Mädler y Karl Heinz Kube, fusilados en 1963 y 1966 respectivamente mientras intentaban huir.

El muro, que tenía unos 155 kilómetros de largo y separó a comunidades enteras durante más de 28 años, se construyó principalmente para frenar el éxodo de alemanes orientales a Occidente, ya que la fuga de mano de obra ralentizaba su economía. Los dirigentes de Alemania Oriental afirmaron que el muro protegía a sus ciudadanos del capitalismo.

Según la Fundación del Muro de Berlín, al menos 140 personas murieron en el muro cuando intentaban huir de Alemania Oriental, antes de que cayera el 9 de noviembre de 1989 y Alemania se reunificara.