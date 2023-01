Boomers, Millenials y Generación Z en 'El mundo que viene'

El programa del domingo 15 de enero, a partir de las 10.30 horas en Tv Canaria, abordará las causas de los conflictos intergeneracionales

Desde el origen de la humanidad cada generación se enfrenta a la de sus padres, jurando que hará las cosas de manera distinta, para descubrir con el tiempo que la de sus hijos se enfrenta a ellos del mismo modo y haciendo las mismas promesas.

Pero aunque se trata de algo intrínseco al ser humano, lo cierto es que en los últimos tiempos este enfrentamiento se ha recrudecido, sobre todo desde que cada generación comenzó a recibir un nombre específico asociado a unas características particulares.

Sobre estas diferencias y el modo en que se relacionan las personas de distintas edades tratará esta semana “El mundo que viene”, en un programa que lleva por título “Juego de generaciones: Boomers vs X vs Millenials vs Z”. Este domingo, a partir de las 10:30h, en un nuevo episodio de ‘El Mundo Que Viene’.

Boomers, Generación X, Millenials y Generación Z: Juego de generaciones

Sergio Miró charlará con Isa Duque, autora del libro “Acercarse a la generación Z”, que explicará las principales características de este grupo de personas nacidas entre 1994 y 2010, entre las que destaca lo rápido que van quemando etapas.

Miguel López, maestro de educación y escritor más conocido como “El Hematocrítico”, contará cómo cada generación tiene sus códigos, así como la importancia de no quedarse anclado en los gustos del pasado.

También intervendrá el creador de contenidos Martin Schwarz “Martindipity”, que hablará sobre las diferencias entre los Millenials (los nacidos entre 1981 y 1993) y la generación Z y cómo la brecha tecnológica está creando distancias y conflictos entre las distintas generaciones.

Por su parte Adelina Jaén, Secretaria General de los Pensionistas de CCOO de Canarias expondrá los logros conseguidos por los Boomers (1949 – 1958) y por qué sería injusto creer que los ancianos están quitándoles recursos a los más jóvenes.

Además intervendrán los tradicionales prescriptores, como el periodista Juan Cruz, la escritora Meryem El Medhati, la periodista científica Verónica Pavés y el periodista Paco Sánchez. Sus reflexiones servirán para comprender mejor las brechas intergeneracionales y el por qué los millenials echan la culpa a la Generación X (1969 – 1980) de gran parte de los problemas a los que actualmente se enfrentan.

“El mundo que viene” es una producción de DD&Company Producciones para Televisión Canaria, ideado y dirigido por Dania Dévora, En esta sexta temporada, el programa sigue contando con un texto de despedida del escritor Roy Galán. El diseño gráfico está a cargo de Noboru Takahashi.