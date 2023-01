Este proyecto se está llevando a cabo en el sur de Tenerife y algunos hoteles aseguran haber reducido en un 40% los desperdicios de los alimentos

Vídeo RTVC

Más de 40.000 fotos forma parte de Buffet Waste.

Esta herramienta con inteligencia artificial que permite conocer cuánta cantidad y qué alimentos se deshecha en un buffet.

A partir de esos datos, toman decisiones sobre cuánto y qué servir en el restaurante. El director de Operación de GF Hoteles, Juan Carlos de León, asegura que por el momento «se han reducido más del 40% de los desperdicios en el desayuno».

«Si sé lo que no compro, estoy ahorrando el transporte. Y si ya no lo tienen que traer, ya no lo tienen que producir», destaca De León.

De hecho, en sólo un mes, ya han obtenido resultados.

Este es un proyecto piloto que se lleva acabo en un hotel del sur de Tenerife.

Por su parte, el coordinador de Sostenibilidad de GF Hoteles, Moisés Expósito, afirma que este proyecto piloto «está vinculado a la nacionalidad, a la edad, a la temperatura, y ello nos permite tomar decisiones acertadas ante lo que comprar también».

Una iniciativa con la que se pretende dar un paso más en sostenibilidad. En España, la hostelería genera un 30% de deshechos orgánicos.