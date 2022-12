El proyecto ‘Spain Living Lab’ incluirá inteligencia artificial en diferentes hoteles y agencias de viajes para crear un plan de destino a gusto del turista

Vídeo RTVC. Informa: Cristina Suárez

Uno de los 3 proyectos que va a liderar Canarias en todo el país y que se ha dado a conocer en el marco de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, celebrada en Gran Canaria, es el ‘Spain Living Lab’. Se trata de una iniciativa que versará sobre la inteligencia artificial y el turismo, y que llegará el próximo verano, a partir de junio de 2023.

En este sentido, se instalarán sistemas de realidad virtual en diferentes agencias de viajes y hoteles de toda España. El objetivo es detectar los gustos del turista y elaborar una oferta a la carta.

«Puede estar en Gran Canaria, en una agencia de viajes, y tu amigo desde Madrid, y estar los dos a la vez tomando decisiones para, por ejemplo, un hotel en Roma», explica Edu William, coordinador del proyecto. «Elegir el avión a tomar, el asiento, el hotel o hablar con el recepcionista» son algunas de las posibilidades que brinda el proyecto.

También habrá sistemas de IA (inteligencia artificial) en más de 300 hoteles del país, lo cual permitirá al destino predecir y anticiparse. «La IA me tiene que permitir casi dar respuesta a preguntas que todavía no me he hecho», añade William.

Así, se trata de un proyecto en el que también participarán Andalucía, Baleares, Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha. Está financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con 44 millones de euros, de los cuales 29 irán para Canarias.