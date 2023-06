Los nacionalistas rechazan que el PSOE ponga coto a la bajada de precios en Canarias mientras prorroga la rebaja fiscal en Península

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, rechaza que el séptimo paquete de medidas anticrisis aprobada por el Gobierno de España haya vuelto a dejar fuera políticas de alivio para las familias canarias.

«Política sectaria»

Clavijo advirtió en el nuevo decreto aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros “la política sectaria del Gobierno de Pedro Sánchez” e hizo un llamamiento para que el 23 de julio Canarias “siga contando con una voz propia que defienda los derechos de esta tierra”. Concretamente, aseveró que “la llegada de Cristina Valido al Congreso va a ser decisiva para defender los derechos que nos corresponden”.

Fernando Clavijo recordó que “este Gobierno ha dejado fuera a dos millones y medio de canarios y canarias a pesar de que los indicadores apuntan a Canarias como la Comunidad Autónoma más castigada por la crisis económica y social provocada por la guerra en Ucrania y por la subida de precios”, mientras el Gobierno de Canarias en funciones “lo ha permitido”. El líder de los nacionalistas canarios aseveró que “no se entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado la rebaja del IVA en los productos de primera necesidad en la Península, y no haya hecho ninguna rebaja específica para las Islas que tienen otro tipo impositivo.

Consecuencias de la inflación

El secretario general hizo hincapié en la falta de voluntad del Gobierno del PSOE para paliar las consecuencias de la inflación en Canarias si bien reconoció que medidas de interés general, como la mejora del derecho de la conciliación, la prórroga a la prohibición del despido, la ampliación de los ERTE en La Palma hasta el 31 de diciembre o la prórroga de la suspensión de los desahucios, pero choca con la ausencia total en el caso de las Islas de las políticas de alivio fiscal que sí aplica en Península y Baleares.

Clavijo manifestó que “hay herramientas lo que no hay es voluntad política para que ese alivio fiscal a las familias del resto de territorios no se aplique en Canarias”. En este caso, apuntó a la actualización de los costes tipos al transporte de mercancías que lleva 7 meses de retraso y de excusas de un PSOE que ha demostrado no tener ni compromiso con Canarias ni palabra”.

El secretario general apuntó que “la actualización de los costes tipo que logró incorporar Coalición Canaria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que el Gobierno de Sánchez sigue sin aplicar, permitiría bajar los precios de los productos de la cesta de la compra que llegan a las Islas y que apuntó, se ha multiplicado en el último año entre un 300 y un 500 %”.

«Canarias en el olvido»

Clavijo rechazó que con la aprobación del séptimo paquete de medidas anticrisis vuelva a olvidarse de Canarias y censuró que “cuando le interesa y les hacen faltan los votos firman los acuerdos y cuando no les interesa los incumplen”.

Precisamente, el secretario general de CC apuntó a la “perseverancia” de los nacionalistas canarios en Madrid que ha permitido “la gratuidad de las guaguas y tranvía, el 60 % de bonificación del IRPF para La Palma”.

“Incumplen la Ley de Prepuestos Generales del Estado, incumplen el Estatuto de Autonomía que es Ley. Es reprochable que se sigan sucediendo Consejos de Ministros y no se cumplan los acuerdos y que los miembros del Gobierno de Canarias en funciones no sean capaces de plantarse en Madrid, frente a los Ministerios, a exigir esos cumplimientos que a quién benefician es a todos los canarios y canarias”, zanjó.

Clavijo apeló al voto útil del nacionalismo canario para “cambiar las cosas” en Madrid” y aseveró que “la llegada de Cristina Valido al Congreso va a ser decisiva para defender los derechos que nos corresponden”.

Cristina Valido al Congreso

“Si nuestros candidatos y nuestras candidatas al Congreso y Senado pueden configurar grupo propio, podremos ser decisivos a la hora de conformar Gobierno, podremos influir en las políticas que se aprueben y garantizar que nunca, nunca, se olviden de las singularidades canarias a la hora de legislar”. Asimismo, apuntó que ha quedado demostrado que para que medidas como la actualización de los costes del transporte se cumplan no es suficiente que esté en la Ley de PGE ni en el Estatuto de Canarias, “hace falta que diputados de obediencia exclusivamente canaria, como nuestra candidata, Cristina Valido defiendan los intereses de esta tierra en Madrid”.

Precisamente, la candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, reivindicó un voto útil para Canarias el próximo 23 de julio. Para Valido “el incumplimiento constante con Canarias revela hasta qué punto somos insignificantes en el marco de la política del Estado”; para añadir que “vienen a Canarias, porque Canarias es un paraíso, y después se olvidan de lo que prometen”.

«Tener peso en Madrid»

La candidata a la Cámara baja subrayó que para que los dos millones y medio de canarios y canarias tengan peso en Madrid es necesario que Coalición Canaria tenga una representación amplia. Al mismo tiempo reconoció el papel de los nacionalistas canarios en las tres últimas décadas que “ha permitido logros para Canarias REF, Condición RUP, Estatuto de Autonomía, pudimos dar impulso al desarrollo de las carreteras, las obras hidráulicas, los hospitales y centros escolares, así como el impulso de la red de puertos y aeropuertos”, entre otros.

Cristina Valido insistió en que “sin una fuerza canaria, de verdad en Madrid, no podremos reclamar que en las próximas medidas anticrisis las bonificaciones abaraten la cesta de la compra ni que se consoliden los derechos que contempla el Estatuto de Autonomía,” Tampoco podremos “pelear -prosiguió- para que de una vez se destinen las partidas establecidas en los Presupuestos como los 100 millones previstos en el Plan de Recuperación de La Palma, el convenio específico con la Comunidad Autónoma para la atención a la salud mental en la isla de La Palma derivada del volcán de 1,5 millones de euros; los 20 millones de euros para el transporte del plátano de Canarias y la compensación de los sobrecostes por la lejanía de programas de movilidad de Formación Profesional y Educación en Canarias con 1 millón de euros”.

Medidas que impacten en los bolsillos

“No podemos perder el único espacio de reivindicación en el Estado que nos permite tener minutos para que se nos escuchen y se conozcan nuestros problemas, para demandar soluciones y, sobre todo, conseguir beneficios que afecten a los canarios y las canarias de forma positiva, que impacten en sus bolsillos y que les hagan la vida más sencilla en un territorio alejado, que pocos entienden allí, y que hemos tenido que explicar su singularidad tantas veces”, explicó Valido.

Cuando lleguemos al Congreso y al Senado lo primero que vamos a hacer es repartir una copia del Estatuto de Autonomía de Canarias, es una Ley que hay que cumplir y respetar, y es el Estado el que no la cumple. “No nos vamos a callar y vamos a exigir que se cumplan los acuerdos. Necesitamos un tratamiento específico y eso es lo que los canarios y las canarias tienen que saber lo que significa cerrarle la boca a Canarias y sus problemas”, sentenció Valido.