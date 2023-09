El Gobierno recuerda que la cifra importante son 176 escaños 

Así lo apuntó la portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien minimizó el apoyo de la manifestación de este domingo y destacó la cifra de 176 escaños necesarios para ser investido presidente

Declaraciones: Isabel Rodríguez, portavoz en funciones del Gobierno

El Gobierno ha minimizado el número de asistentes a la manifestación contra la amnistía de este domingo en Madrid y que han respaldado al candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, quien ha recordado que la cifra importante son los 176 escaños que no tiene para poder ser investido.

«La cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, si no es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura, es decir más de 175 escaños y a día de hoy el señor Feijóo que es el candidato a esa investidura cuenta solo con 172«, ha puntualizado en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros.

Después de que el líder del PP reuniera ayer en Madrid a cerca de 40.000 personas según la Delegación del Gobierno o de 60.000 según el partido, la portavoz del Gobierno ha sido tajante al avisar de que «en este momento lo relevante» es la cita de mañana en el pleno del Congreso, cuando comience a las 12:00 la primera sesión del debate de investidura de Feijóo.

Rodríguez insta a Feijóo a hablar «de su proyecto de país»

«Lo relevante es esta cita constitucional» en el Congreso, ha añadido al tiempo que ha instado a Feijóo a que hable de su proyecto de país o sea capaz de presentar una mayoría suficiente ya que «se presenta con los mismos escaños que tenía el primer día» después de las elecciones del 23 de julio y tras el encargo del rey Felipe VI como candidato.

«De lo único que tendría que hablarnos es de su proyecto de país que a la vista de no haber sido capaz de presentarlo en estos últimos 30 días no lo tiene», ha dicho tras insistir en que «lo importante es lo que la mayoría social de España escuchamos en las urnas con mucha rotundidad…que no quería una alianza del PP con Vox».

Rodríguez se ha mostrado «con ganas de escuchar» al líder popular en su sesión de investidura y ha reiterado que el Gobierno «desea que España deje de perder el tiempo» y «que cuanto antes tengamos un Gobierno en plenas funciones»

Congreso de los Diputados

Gamarra dice que la investidura de Feijóo es «imprescindible»

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha destacado este lunes que «España está muy despierta» y «no se resigna» frente a la posibilidad de que el Estado de derecho sea vencido por Pedro Sánchez y los independentistas, y ha insistido en que la investidura de Alberto Núñez Feijóo es «imprescindible».

Así lo ha resaltado Gamarra en sendas entrevistas en Onda Cero y RNE, en las que ha expresado su satisfacción por el éxito del acto contra la amnistía organizado este domingo en Madrid por el PP, que «desbordó las expectativas» del partido con la asistencia de unas 60.000 personas y consiguió que la «investidura estuviera también en la calle».

«Las imágenes de ayer demuestran cómo se desbordaron las expectativas», ha resaltado la dirigente popular y, frente a quienes «ridiculizan» la convocatoria, ha retado a Pedro Sánchez a convocar la semana que viene un acto político similar para decir qué va a hacer. «A ver qué resultado tiene», ha dicho.

No obstante, ha insistido en que lo más importante es que «España está despierta, que no se resigna, se rebela y quiere y cree en una España que es la Alberto Núñez Feijóo», y ha advertido de que «no nos van a silenciar».