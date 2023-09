Descrifrando el ADN canario

Episodios Insulares, de Canarias Radio, estrena temporada y lo hace yendo al origen, en concreto, a los nuevos hallazgos sobre el ADN de la población prehispánica de Canarias.

Emisión, jueves a las 00:30 horas en Canarias Radio

Redifusión, viernes a las 5:30 h (a.m.)

Retoma su cita semanal en Canarias Radio el magazine de Historia de las Islas, Episodios Insulares, y lo hace desde los orígenes, concretamente, acercándonos resultados de los últimos Estudios sobre el ADN de la población indígena canaria.

Un estudio publicado en la revista Nature revela nuevos datos sobre el ADN de los aborígenes canarios. Foto: Stock

Entre ellos, el publicado el pasado mes de agosto en la revista Nature, (The genomic history of the indigenous people of the Canary Islands ), en el que participó Rosa Fregle, doctora en Biología, profesora del Área de Genética en la Universidad de La Laguna y especialista en ADN de poblaciones antiguas, junto con Javier Serrano, autor principal de dicho Estudio.

ADN de aborígenes canarios y su relación con otras poblaciones antiguas y modernas. Fuente: Revista Nature

Episodios Insulares conversa con Javier Serrano sobre la trascendencia de estos nuevos hallazgos y si ello puede suponer un mejor conocimiento acerca de quiénes fueron realmente los primeros pobladores de las Islas Canarias.

https://www.nature.com/articles/s41467-023-40198-w

