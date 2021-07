La prioridad en la actualidad es la vacunación, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y de ahí la compra extraordinaria de 3,4 millones de vacunas de Pfizer para agosto

El Gobierno no prevé poner en marcha un pasaporte covid que permita el acceso a determinados eventos y establecimientos hasta que se haya logrado en España la inmunidad de grupo contra el coronavirus, un objetivo que el Ejecutivo espera haber conseguido a finales de agosto.

Ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien ha rechazado en la rueda de prensa posterior a la XXIV Conferencia de Presidentes permitir ahora ese pasaporte covid que algunos presidentes autonómicos habían demandado en la reunión.

La vacunación, la prioridad

Rodríguez ha señalado que la prioridad en la actualidad es la vacunación, y de ahí la compra extraordinaria de 3,4 millones de vacunas de Pfizer para agosto que ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una decisión que ha resaltado que permitirá adelantar el momento para lograr la inmunidad de grupo.

A su juicio, no se puede estigmatizar a las personas que aún no han recibido la pauta completa de la vacuna no porque no hayan querido recibirlas, sino porque todavía no han tenido oportunidad de acceder a ellas.