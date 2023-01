Moleiro, con ganas para lograr la victoria ante el Racing

Ante el Racing de Santander, en el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas buscará afianzar el liderato de LaLiga SmartBank

Alberto Moleiro, en rueda de prensa. Imagen UD Las Palmas

El jugador de la UD Las Palmas, Alberto Moleiro, ha manifestado este miércoles que el objetivo a corto plazo es el partido del próximo domingo en casa ante el Racing de Santander, porque les servirá para saber cómo le irá al equipo en la segunda vuelta de LaLiga SmartBank.

El atacante tinerfeño ha recordado en rueda de prensa que en el encuentro de la primera vuelta, el pasado 18 de septiembre en El Sardinero (0-0), les «costó mucho» ante un rival «que se encerró atrás», pero confía en que ahora será «un partido distinto», porque los amarillos serán «dominadores del juego».

Tras el regreso a la competición, Moleiro sostiene que el equipo está «con muchas ganas e ilusionado» por lograr la victoria ante el conjunto montañés y afianzar así el liderato.

Más cómodo como mediapunta

El jugador tinerfeño no esconde que se siente más cómodo «como mediapunta que en banda», y con respecto a su faceta goleadora, considera que tiene gol, pero no se obsesiona por no haber marcado ningún tanto en la presente temporada: «Llevo cinco palos, pero terminarán entrando. No estoy ansioso, lo estoy buscando y deseando que llegue», ha asegurado.

Moleiro ha rehusado hablar de su futuro y el posible interés del FC Barcelona para la próxima temporada, y ni siquiera se ha atrevido a asegurar al cien por cien que continuaría en la UD Las Palmas en caso de lograr el ascenso a Primera División.

Ese es el deseo «a largo plazo» que pide para el 2023, el retorno del conjunto grancanario a la elite del fútbol español, y como regalo de Reyes afirma que el mejor ha sido la vuelta a los entrenamientos de su paisano Kirian Rodríguez, tras su enfermedad.