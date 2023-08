Nueve emisoras de radio cubrirán la fiesta de Candelaria, en Tenerife

Los profesionales de las distintas emisoras de radio ponen todo a punto para ofrecer un servicio informativo íntegro y de calidad

Vídeo RTVC / Informa: Elena Falcón / Fran Martín

Nueve emisoras de radio han cambiado este viernes la pecera del estudio por un set exterior para contar la fiesta Villa Mariana de Candelaria, en Tenerife. Los profesionales admiten que se trata de toda una responsabilidad.

El estudio recibe bien la señal y los técnicos permanecen alerta y prevenidos ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero la complejidad no es solo técnica. El presentador de RNE, Sergio de la Rosa, asegura que «somos muchas emisoras el mismo día y todas queremos a los mismos invitados. Hay que cerrar todo desde mucho tiempo antes y, por otro lado, en un programa en exteriores puede pasar de casi todo».

Uno de los imprevistos es que no todos estén en su sitio a su hora, algo que el equipo de producción intenta evitar, aunque resulta inevitable. «La magia está en que no se note, y que el que esté presentando no pase un mal rato», afirma la productora Canarias Radio, Ana Freire.

Nueve emisoras de radio cubrirán la fiesta de Villa Mariana, en Tenerife

Los programas fuera también permiten mostrar cómo se trabaja en la radio. Es la magia de la palabra en las ondas, en esta ocasión, con el rostro tras las voces transmitiendo la emoción que estos días contagia Candelaria.