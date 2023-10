Los zombies desfilarán por las calles de de La Laguna

Este es el inicio del Festival de Cine Fantástico Isla Calavera que se celebrará del 10 al 19 de noviembre.

Cartel del Festival de Cine Fantástico de Canarias

El festival de cine fantástico Isla Calavera regresa a La Laguna con una nueva edición que comenzará con la realización de una “marcha zombie” por las calles del casco histórico, en la que los protagonistas serán los vecinos, una actividad que mezclará realidad y ficción y dará el pistoletazo de salida a una programación repleta de obras nacionales e internacionales.

Por séptimo año consecutivo el evento cinematográfico recalará en el municipio tinerfeño del 10 al 19 de noviembre, durante el cual se proyectarán óperas primas, preestrenos, cortometrajes, documentales y clásicos; como la trilogía de películas de King Kong.

El día 31 de octubre el festival dispondrá de carpas para maquillar a los vecinos que decidan participar en la cabalgata de muertos vivientes que recorrerá los rincones de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, en un evento que en otros años ha reunidos a centenares de personas y que premiará a la mejor vestimenta, actuación individual o en grupo.

Proyecciones de Isla Calavera

De esta manera Isla Calavera comenzará sus actividades que incluirán las proyecciones de los nuevos trabajos de los directores Brad Anderson, F. Javier Gutiérrez y Pablo Berger, así como la competición oficial de cortometrajes y largometrajes, esta última abarcará 13 producciones: cuatro nacionales y nueve internacionales, entre ellas dos estrenos en España.

Fuera de la competición cabe destacar la première del thriller “In the fire”, que contará con la presencia del actor protagonista Eduardo Noriega, quien recibirá este año un premio honorífico en reconocimiento a su trayectoria.

A lo que se suma, en el campo de la animación, la película de Pablo Berger “Robot Dreams”, basada en la popular novela gráfica de la norteamericana Sara Baron, o la película “Es gegant Des Vedrà i altres rondalles”, dirigida por Héctor Escandell y que cuenta con el actor canario Antonio de la Cruz.

Por último, el documentalismo también estará presente con los trabajos realizados por mujeres y dedicados a uno de los villanos más importantes del cine de terror: “Chuky”.Las cintas “Living with Chucky” de Kyla Elise, y “King on the screen” de Daphné Baiwir, complementarán una cita ineludible para los más cinéfilos que culminará con la proyección de una selección de clásicos entre las que se incluyen: ‘Flash Gordon’, ‘Abre los ojos’, ‘Pánico en el Transiberiano’, pero también ‘El Gabinete del Doctor Caligari’ o la película de animación ‘Mortadelo y Filemón. El armario del tiempo’, en un evento homenaje a Francisco Ibáñez.

El certamen tinerfeño nació en 2017 y en sus siete años de trayectoria ha logrado «una importante repercusión nacional y ya está considerado como uno de los cinco festivales de cine fantástico más relevantes del país», han destacado sus organizadores.Recientemente se conoció que el actor Richard Dreyfuss, quien se esperaba que recibiese un galardón a su trayectoria, ha cancelado su participación en el certamen.