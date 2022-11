El entrenador de la UD Las Palmas ha celebrado los tres puntos logrados en el derbi ante el Tenerife y ha dicho que sus jugadores «pueden jugar con este estilo»

Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas. Imagen LaLiga SmartBank

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, se mostró muy satisfecho por los tres puntos logrados en el derbi canario ante el CD Tenerife (3-1). «Estoy muy contento. Hemos tenido la recompensa al trabajo de todo el equipo», apuntó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Todo lo que vemos en el partido lo trabajamos. Con el perfil de nuestros jugadores podemos jugar con este estilo«, afirmó García Pimienta. Las Palmas se coloca en segunda posición provisional hasta que termine la jornada de este fin de semana de LaLiga SmartBank, sumando 31 puntos en 17 jornadas.

Pimienta acepta que ha sido «de los mejores partidos» que ha jugado su equipo esta temporada, aunque incide en que esta vez tuvieron la «eficacia» que les faltó en los anteriores, pero también destacó otros aspectos como «la presión tras pérdida o estar muy atentos a situaciones de baló parado o a los contraataques».

El preparador catalán matizó que si el Tenerife no se mostró más en el partido fue «porque la UD Las Palmas ha estado muy bien» y no le dejó maniobrar.

A su juicio, la principal diferencia con respecto a la derrota del pasado mes de junio en el ‘play-off’ de ascenso fue que tuvieron «más control del partido, y más paciencia», y se ha visto a la Unión Deportiva «que queremos todos».

García Pimienta tuvo palabras también para la afición amarilla que llenó el Estadio de Gran Canaria. «Llevo mucho tiempo en el fútbol y como la afición de la UD Las Palmas, difícil verlo en otro sitio. Ha sido una fiesta y estoy todavía más contento por ellos. Estoy seguro de que estarán orgullosos de su equipo».

Ramis: Hemos fallado con el balón

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha señalado tras el partido que sus jugadores han fallado cuando han tenido el balón, destacando el trabajo defensivo en el partido ante Las Palmas pese a recibir tres goles.

En la rueda de prensa posterior al derbi canario ante la UD Las Palmas, el técnico blanquiazul no cree que su equipo haya defendido mal. «En fase defensiva, creo que hemos contrarrestado bien, pero con balón no hemos conseguido salvar la presión tras pérdida para tener pausa y verticalidad. No hicimos el daño que queríamos», afirmó.

Ramis apuntó que el equipo amarillo estuvo muy intenso en el robo de balón, pero insistió, «en que con balón deberíamos haber intimidado más, ya que nos hubiera permitido cambiar las zonas de presión del rival».

Luis Miguel Ramis, entrenador el CD Tenerife. Imagen LaLiga SmartBank

Ramis entendía que el partido necesitaba de su habitual planteamiento táctico, de bloque medio-bajo, y descartó adelantar la presión 20 metros «porque entonces te meten cinco».

El entrenador del CD Tenerife espera que la decepción por la dura derrota ante el eterno rival termine este mismo domingo, porque el próximo miércoles ya tienen el siguiente partido, ante el Real Oviedo, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El entrenador blanquiazul reconoció el buen partido realizado por Las Palmas. «Nos duele la derrota y que la gente no se lleve una alegría, pero toca felicitar al rival porque ha hecho un buen partido. Toca centrarnos ahora en el partido del miércoles».

En relación a los cambios realizados durante el partido, el entrenador afirmó que creía que eran conveniente, «pero también porque debemos pensar y administrar de cara a próximos encuentros».