Temperaturas récord también en Tasarte, en La Aldea, donde se superó los 38º C (38,2), mientras que en el aeropuerto de Tenerife Sur el termómetro marcó 37,7

Informa: Redacción Televisión Canaria

Los termómetros volvieron a batir un nuevo récord para el mes de marzo, con datos nunca registrados en la serie histórica durante este mes. Así, en Las Galletas, en el sur de Tenerife, se alcanzó los 38,9º C. Tasarte, en La Aldea, también superó los 38º C (38,2), mientras que en el aeropuerto Tenerife Sur el termómetro llegó a los 37,7.

Otros puntos de las islas también registraron datos que superaron los 35 grados, como en Tazacorte, en La Palma, donde se registró 35,4º C. En el barranco de Valle Gran Rey, en La Gomera, el termómetro alcanzó los 36,7º C.

Esta madrugada también ha sido muy calurosa en muchos puntos del Archipiélago. A las 5 de la mañana, en Agaete, en Gran Canaria, llegaron a los 34 grados. Este viernes será el día más caluroso de la semana. A partir del sábado comenzarán a bajar las temperaturas y el domingo llegará nubosidad y desaparecerá la calima.

Altas temperaturas y calima en Canarias (Tenerife) / Armando de los Reyes

Las altas temperaturas seguirán presentes

Pero este viernes nos espera una jornada de cielo despejado, con calima, especialmente en las medianías y en las zonas altas. Las temperaturas continuarán altas, la temperatura máxima superará los 37º C en Gran Canaria, los 35º C en Tenerife y los 33 – 34º C en el Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Fuerteventura y en Lanzarote.

El viento soplará del nordeste moderado en costa y medianías, y del este en las cumbres, que rolará al sureste flojo por la tarde en las de Gran Canaria y en las de Tenerife.

Durante la primera mitad de la jornada son probables rachas localmente muy fuertes, iguales o superiores a los 70 km/h, en El Hierro, en La Gomera, en Lanzarote, en el norte y la mitad oeste de La Palma, en el nordeste, el sur y el sureste de Tenerife, en el noroeste y sur de Gran Canaria, y en el oeste y sur de Fuerteventura.

El sábado las temperaturas comenzarán a descender entre dos y seis grados de manera general, aunque se mantendrán por encima de los 32 grados en medianías sur y oeste de Gran Canaria y sur y oeste de La Palma.

El viento alisio favorecerá esa reducción de las temperaturas, viento que soplará de moderado a fuerte.

El calor continuará remitiendo el domingo y la calima desaparecerá. Entrará nubosidad baja en la mitad norte de las islas y el alisio se mantendrá con fuerza moderada, aunque con mayor intensidad en las zonas habituales de aceleración.