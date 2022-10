Los afectados de la erupción en La Palma tendrán que pagar el IBI

Los vecinos afectados por el volcán de La Palma que no han podido volver a sus casas no tuvieron que pagar el año pasado el IBI, pero este año sí. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane lamenta que el gobierno estatal no haya eximido aún a esos vecinos

Informa: M. Navarro / C. Hernández / M. Cáceres

Los vecinos afectados por el volcán de La Palma, que no han podido volver a sus casas, y aunque el pasado año estuvieron exentos del cobro del IBI tras recogerse en el Real Decreto-Ley 20/2021 del 5 de octubre, este año no ha sido así.

«El ayuntamiento no tiene la potestad para darle de baja a ningún contribuyente, por eso el año pasado solicitamos al Gobierno de España que se eximiera del IBI 2021 a los vecinos afectados. Hemos solicitado desde el mes de enero, no a las personas que perdieron sus casas, esas ya están dadas de baja, sino a las que siguen en zonas de exclusión, que se les eximiese y hasta el día de hoy no nos han autorizado«, explica la alcaldesa de Los Llanos de Aidane, Noelia García.

El pago de este impuesto se puede realizar hasta el próximo 31 de marzo del 2023, desde el ayuntamiento esperan que se resuelva esta situación lo antes posible. «Le pedimos la Gobierno de España que nos exima de eso porque, ya que ni siquiera podemos entrar, ya estamos pagando suficientes cosas los empresarios, como que no podemos trabajar los autónomos. Por favor que no nos ahoguen más», solicita una vecina de Puerto Naos, Laly Villalba.

Los afectados esperarán hasta el último momento, pues solo el Ejecutivo Nacional es el que tiene competencia para adoptar este tipo de medidas.