El candidato de Nueva Canarias al Congreso de los Diputados, Luis Campos, dice que los canarios deben votar a partidos nacionalistas para defender a Canarias

Vídeo RTVC. Luis Campos, candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas.

El candidato de Nueva Canarias al Congreso de los Diputados, Luis Campos, considera que en las próximas elecciones del 23 de julio no se trata de dirimir entre el PP o el PSOE, sino «entre Canarias o la península«, razón por la que cree conveniente que los canarios voten a partidos nacionalistas.

«Canarias tiene que elegir», según Campos, y Nueva Canarias apuesta por un «no al centralismo, no a la intolerancia, no al negacionismo climático, no a la xenofobia y no al racismo».

El candidato sostiene que «si hay un voto útil en esta tierra, va a ser el de Nueva Canarias-Bloque Canarista«, porque considera que su partido «garantiza» hablará «por esta tierra durante los cuatro años sin tutelas».

Campos ha afirmado que con el apoyo a su partido «Canarias va a tener quien le represente con firmeza día a día, sin un solo día de descanso durante los próximos cuatro años».

«Esa certeza la tenemos porque no estamos solos, vamos a estar respaldados apoyados por toda nuestra militancia a nuestros votantes nuestros simpatizantes y multitud de organizaciones que se han prestado a colaborar con Nueva Canarias-Bloque Canarista en esta importante tarea fundamental», ha dicho Campos tras la presentación de las listas electorales de su formación para las próximas elecciones en la Junta Electoral.

La alianza con CC no fructificó

Respecto a las negociaciones con Coalición Canaria para concurrir juntos a las próximas elecciones, que finalmente no han fructificado, Campos ha asegurado que su organización «ha trabajado sin descanso para esa alianza se diera» y ante cualquier obstáculo, siempre presentaba una alternativa.

El candidato de Nueva Canarias ha reprochado a CC que haya intentado «confundir a la ciudadanía» respecto al posible acuerdo con razonamientos que no eran ciertos. Ha destacado que un punto no negociable ha sido que NC nunca apoyará un gobierno del Estado con representación de «la extrema derecha». Asimismo, NC tampoco ha aceptado que un acuerdo para las elecciones generales estuviera ligado a un apoyo de investidura para Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias.