‘Clara y el abismo’, una conmovedora reflexión sobre la vida y la muerte

Obra de teatro ‘Clara y el abismo’. Imagen cedida

‘Clara y el abismo’, la primera gran producción escénica de la segunda edición internacional de la iniciativa de experimentación escénica ‘Laboratorio Galdós’, será estrenada los días 16, 17 y 18 de septiembre en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

Tras su estreno en la capital grancanaria, ‘Clara y el abismo’ será presentado en la Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) que se celebra en Tenerife el día 24, en el Teatro de El Sauzal.

‘Clara y el abismo’ que producen el Teatro Pérez Galdós y Unahoramenos Producciones, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (patronos de la Fundación Auditorio y Teatro), Gobierno de Canarias, y la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes y de otras entidades como la Fundación SGAE, cuenta con dirección de Mario Vega y se inspira en un texto del emergente dramaturgo contemporáneo uruguayo Gabriel Calderón, teniendo a las actrices Marta Viera y Ruth Sánchez como únicas protagonistas.

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, puso en valor el proyecto del ‘Laboratorio Galdós’ que “ha permitido al público descubrir desde otra perspectiva todos y cada uno de los montajes que han formado parte de esta rica iniciativa de experimentación escénica que ha venido apoyando desde 2018 el Cabildo de Gran Canaria”.

Por su parte, Rubén Pérez, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, admitió “la dimensión humana de la nueva producción ‘Clara y el abismo’, y avanzó la intención del Ejecutivo canario de trasladar la citada obra a otros espacios escénicos de las islas”.

Una reflexión sobre la vida y la muerte

La producción, en la que la música posee tanta relevancia como el propio texto, se trata de una inspiradora lección de esperanza basada en la enfermedad como recurso de reflexión sobre la vida y la muerte, que cuenta con libreto musical del cantante y actor madrileño Coque Malla, que vuelve en este montaje a la composición musical para teatro después de sus experiencias anteriores en ‘El otro lado de la cama’, de David Serrano, con la que obtuvo una nominación a los Premios Max en 2004, y tras obtener el Premio Goya a la Mejor Composición Musical por su participación en la película ‘Campeones’ (2018), de Javier Fesser.

El director del montaje, Mario Vega, advierte que ‘Clara y el abismo’ aborda el tema del cáncer sin hablar de la enfermedad. “Se detiene en la valentía de una mujer que se enfrenta a ella, mirando fijamente a los ojos a la muerte. Su texto se formula haciendo un recorrido inverso. Arranca con el entierro de Clara para realizar el recorrido inverso de su vida a lo largo de 85 minutos aproximadamente. Clara entonces, sin nada que perder, manifiesta a los que están a su lado y a sus hijas (con la que tiene una relación difícil) lo que piensa de ellos porque debe irse sin cuentas pendientes. Vaciarse en poco tiempo será su cometido. Morir es tan difícil como vivir”, señala Vega, que ha condensado el montaje en once escenas.

Escenografía opulenta

Como en sus anteriores producciones impulsadas en el ámbito del ‘Laboratorio Galdós’, Mario Vega ha asumido el diseño del espacio escénico. ‘Clara y el abismo’ cuenta con una escenografía opulenta, pero a la vez muy sugerente, de la que Vega señala la pirotecnia visual, muy cinematográfica, que ha sido capaz de articular con la ayuda de Teresa Ruano y Carlos Calato, así como de una pantalla led curva con 103 módulos de alta definición de 26 metros cuadrados de superficie en la que se proyectan numerosas secuencias que nunca invaden o distraen la interpretación de las actrices, sino que la realza.

“Teníamos claro que no queríamos un montaje cuyo lenguaje compitiera con la escena. Jugamos con texturas y elementos de continuidad que complementan y contextualizan la información. Es una mezcla entre el audiovisual contemporáneo y el teatro, donde el diálogo con lo interpretativo suma en una maquinaria que emplea, además, otros recursos sorpresivos. Estamos no para que se luzca una actriz, sino para contar una historia que tiene que emocionar al espectador. No tenemos prejuicios a la hora de emplear los medios que el teatro moderno pone a nuestro alcance con la finalidad de que el público viva la experiencia escénica que deseamos que disfrute”, añade Vega.

‘Laboratorio Galdós’

Sobre la experiencia del ‘Laboratorio Galdós’ que Unahoramenos viene desarrollando desde el año 2018, el director considera que “existe ya una maquinaria de producción engrasada, una unidad estética y un lenguaje de creación común a la hora de generar contenidos, entendible por parte de los creadores, actores y actrices y los equipos técnicos que se involucran en esta iniciativa”, prosigue Vega, que adelanta que su productora acaba de firmar un contrato con la empresa de producción y distribución GG Producción Escénica, que le permitirá circuitar a finales del año que viene por una red amplia de teatros españoles ‘Clara y el abismo’, así como algunos otros de los espectáculos recientemente impulsados como ‘Ana, también a nosotros nos llevará el olvido’ o ‘Moria’.

Hay que recordar que este modelo de trabajo garantizó el éxito de las tres producciones teatrales de la anterior edición, que fueron merecedoras de 10 nominaciones y 7 Premios Réplica, 4 candidaturas y 1 nominación a los Premios Max y la obtención de la R de espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública para los tres espectáculos dirigidos por Mario Vega.

“La producción del año 2022 del ‘Laboratorio Galdós’ la estamos ultimando con la unidad escénica de Ruanda, Ishyo Arts Center. Ya hemos cerrado el encargo del texto. Nacerá con un fundamento más cercano al proceso de investigación que emprendidos en nuestro tercer montaje, ‘El último viaje de Galdós’. Disfrutará de una pequeña gira nacional, pero tendrá una fecha de caducidad más corta porque las actrices ruandesas con las que trabajaremos tendrán que atender otros compromisos profesionales en Francia”, concluye el director.

Hay que recordar que Ishyo Arts Center y Unahoramenos ya cruzaron sus caminos en 2018 en el marco de MAPAS, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur. Desde esa fecha, la productora canaria y esta organización ruandesa no gubernamental que funciona como una plataforma para artistas profesionales, expertos culturales, emprendedores y amantes del arte, cuyo objetivo principal es aspirar al acceso de la cultura para todos, mantienen una excelente relación profesional de intercambio de proyectos.

El asunto de la traumática descolonización de la antigua colonia de Guinea Ecuatorial y las consecuencias que produjo en las poblaciones de etnia bubi de los territorios insulares, se reformularán en esta segunda producción, atravesada también por una cruda reflexión sobre otras situaciones de injusticia social.