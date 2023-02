Fernando Clavijo advierte además, de los «efectos perjudiciales» para el transporte tras la compra de Air Europa por parte de Iberia

Reunión de Fernando Clavijo con la Unión Sindical de Controladores Aéreos.

El senador por la Comunidad Autónoma y candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha reiterado el rechazo de los nacionalistas canarios a la privatización de la gestión de las torres de control en los aeropuertos de las islas. “Esta actuación anunciada por el Ministerio de Transportes supone, de facto, que AENA actúe desde manos privadas como una máquina de hacer beneficios para repartírselo a los empresarios”, aseguró Clavijo. Lamentó que esta voluntad privatizadora de AENA “vaya en contra del interés general y del servicio público”.

Fernando Clavijo se reunió con el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pedro Gragera de Torres, para analizar el anuncio realizado por el Gobierno de España para ceder a empresas privadas la gestión de las torres de control en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife.

Ante esta orden ministerial de sacar a concurso la gestión privada de las torres de control de los principales aeropuertos isleños con mayor tráfico de pasajeros (Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte), Clavijo incidió en el riesgo del proceso de privatización de las torres de los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria que “nada garantiza que el servicio se vaya a dar con más calidad”.

«Detrimento del servicio público en los aeropuertos»

Ante este escenario, Fernando Clavijo cuestionó la “pretensión privatizadora” del Ministerio de Transportes y subrayó los riesgos de esta cesión a manos privadas en detrimento de un buen servicio público en los aeropuertos. “Todo lo contrario”, señaló senador por la Comunidad Autónoma, “nos tememos que al maximizar el beneficio de las empresas privadas frente al servicio público, tanto la calidad como la seguridad de un servicio esencial se verán afectadas porque no hay nada que nos garantice que los aeropuertos vayan a tener mayor seguridad a la operatividad”.

Como antecedente, Clavijo recordó la última situación de huelga de controladores ocurrida en Estados Unidos, donde el gobierno federal se vio obligado a colocar a militares para la gestión del tráfico aéreo frente a una huelga contaminada por intereses privados y no por parámetros asociados a la calidad del servicio público.

«Incumplimiento del Estatuto de Autonomía»

En el caso de Canarias, Fernando Clavijo también vinculó la “ola privatizadora” del Gobierno de España en el ámbito de la navegación aérea con un “incumplimiento flagrante” del Estatuto de Autonomía. “Estamos ante la vulneración de un Estatuto que reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma a participar en la toma de decisiones que afecten de forma directa a aeropuertos y puertos del archipiélago”, señaló el secretario general de Coalición. «Porque es muy preocupante el silencio cómplice del actual Gobierno de Canarias ante esta intención descarada de seguir aprovechándose de aeropuertos altamente rentables para el Estado en detrimento del servicio público. Solo hay que ver en qué estado se encuentran las terminales”.

Desde el sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pedro Gragera de Torres subrayó el rechazo frontal de los profesionales a la orden del Ministerio de Transportes para abrir a concurso privado la gestión de las torres de control en Gando, Tenerife Norte y Tenerife Sur. “El proyecto de orden ministerial intenta expoliar un servicio público, es decir, un abaratamiento low-cost que se traduciría en ineficacia porque multiplicaría el número de controladores mediante la entrada de empresas privadas”, indicó.

En la práctica, advirtió el presidente del USCA, la privatización dejaría en manos privadas toda la red aeroportuaria del archipiélago sin que la medida repercuta en unas tarifas más bajas. “El servicio de control aéreo en Canarias ya tiene las tasas más bajas de Europa y en ningún sitio donde se ha privatizado han bajado los precios de los billetes”, señaló Gragera.

Venta de Air Europa

En la reunión con el sindicato de controladores USCA también se analizó el anuncio de compra de la aerolínea española Air Europa por AEG, el grupo multinacional propietario de Iberia. Ante este movimiento de concentración del mercado aéreo, Fernando Clavijo mostró la “elevada preocupación” de los nacionalistas canarios ante un nuevo movimiento empresarial que tiene incidencia directa en un servicio público clave para las islas.

“Nos preocupa la concentración empresarial porque se dirige hacia una situación de monopolio en la que ponemos en riesgo el descuento de residente, ya que no tenemos la garantía de que no subirán los precios de forma artificial”, señaló el senador de Coalición. “Ya existe un grave grave problema que sufren las personas que no son residentes y quieren visitar nuestras islas, pero podemos empeorar tanto en el acceso de los usuarios a tarifas adecuadas como en el gasto de dinero público para abonar la subvención del 75% a los residentes”.