Coalición Canaria se sentará a negociar con el PSOE

El líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, habla sobre un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Clavijo afirma que es «difícil confiar en alguien que no cumple»

El presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha dicho este lunes, que se sentará a negociar con el PSOE, al igual que hizo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para su investidura fallida porque es «la imagen que tenemos que dar a la ciudadanía».

Fernando Clavijo durante su intervención en el foro organizado por los periódicos La Provincia y El Día / twitter Fernando Clavijo

Clavijosobre un hipotético apoyo de la diputada de este partido en el Congreso, Cristina Valido, a la investidura de Pedro Sánchez, que le resulta «difícil confiar en alguien que no cumple» lo que promete.

Coalición Canaria se muestra en contra de la amnistía

Fernando Clavijo (d) durante su intervención en el foro organizado por los periódicos La Provincia y El Día / Twitter Fernando Clavijo

El presidente canario ha recalcado en una conferencia organizada por los periódicos «La Provincia» y «El Día» que los acuerdos, «si no se cumplen», es «difícil» que se lleguen a dar, al tiempo que ha asegurado que su formación está en contra de la amnistía a los políticos catalanes.

«Se circunscribe todo, porque los partidos políticos lo quieren enfocar ahí, en si hay o no amnistía, pero con todos mis respetos, mientras no se transfieran los recursos económicos para combatir la pobreza, mientras no se resuelva el problema energético o hídrico… Esos son los problemas que tenemos que resolver los canarios o los españoles», ha referido.

Ha insistido en qué pasará una vez que el candidato socialista logre el apoyo necesario para ser investido presidente, y ha reconocido sentir «frustración» por el hecho de que todo se circunscriba a si existirá amnistía o no: «Mientras tanto, pasa el tiempo y pasan las oportunidades sin que se resuelvan los problemas».

Sobre un posible apoyo de Coalición Canaria al PSOE

Sobre si un hipotético apoyo al PSOE podría resentir los acuerdos alcanzados con el PP para el Gobierno de Canarias y otras importantes administraciones locales del archipiélago, Clavijo ha restado importancia a ello.

«Los acuerdos son con un programa de gobierno, no con una fuerza política u otra, y, además, los pactos regionales son independientes de los acuerdos nacionales«, ha defendido.