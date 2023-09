El cine canario, en el Festival Internacional de San Sebastián

Canary Islands Film presentará sus novedades y las nuevas películas de cineastas de las islas

Canary Islands Film presentará sus novedades y las nuevas películas de cineastas de las islas en el Festival Internacional de San Sebastián

Canary Islands Film regresa al Festival de Cine de San Sebastián para presentar al sector algunas de las producciones canarias más recientes. El acto será el martes 26, a las 19.00 horas, en el Kursaal. Más de 70 profesionales de diferentes países han confirmado su asistencia.

El Festival de San Sebastián celebra su 71 edición desde este viernes hasta el sábado 30 de septiembre con más de 4.500 profesionales acreditados. En este foro se realizará el acto de Canary Islands Film, la marca que coordina el Gobierno autónomo. Se presentarán varias novedades vinculadas a los rodajes. También, las nuevas producciones isleñas, con la participación de sus responsables.

Bajo el título “Canarias en Foco” se hablará de las nuevas subvenciones de coproducción minoritaria, fondos de financiación y líneas de apoyo. Al encuentro acudirán agentes relevantes de la industria cinematográfica.

Representación de las islas en el Festival

La presentación de Canarias estará a cargo del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa. También acudirá parte del equipo técnico de Canary Islands Film. Además, como es habitual, asistirá una delegación de productores canarios, con el apoyo de PROEXCA.

Las producciones de sello canario que se presentan son ‘Matar cangrejos’, de Omar Razzak (Tourmalet Films); ‘A nuestros amigos’, de Adrián Orr (El Viaje Films); ‘Another part of me’, de Iván López (JR Producciones); ‘Una casa en el pueblo’, de Domingo J. González (Digital 104); ‘Yo tenía una vida’, de Octavio Guerra (Calibrando Producciones); ‘Centinelas del Viento’, de Juan Luis Santos Martínez (Terra Incógnita Docs); ‘Tal vez’, de Arima León (La Magua Films); ‘Back to the roots’, de Gadi Cimand y Shirly Millo (Canary Islands Productions, SL) y ‘Me dicen el Panzer”, de Rodrigo Quintero Arauz (Marco Antonio Toledo Oval).