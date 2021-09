El Gobierno garantiza que la OMT seguirá en Madrid

El Gobierno ha garantizado que la Organización Mundial del Turismo (OMT) mantendrá su sede en Madrid, ante el posible interés de Arabia Saudí en acogerla. Ha anunciado que las obras de su futura sede en el Palacio de Congresos de Madrid finalizarán a partir de 2024 tras arrancar el proyecto el próximo año

El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares (2i), el alcalde de Madrid José Luis Rodríguez Almeida, la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, y el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili (i), a su llegada al Palacio de Congresos de Madrid, que acogerá la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo.- EFE/Víctor Lerena

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en rueda de prensa conjunta, han descartado el traslado de la sede de la agencia mundial de promoción del turismo internacional, el único organismo de la ONU afincado en España desde 1975.

Según Albares, si hubiera una petición para mudar la sede «no sería solamente un desafío al país sede, sino al sistema mundial y al equilibrio de Naciones Unidas».

«Las sedes de los organismos internacionales no se situaron en su momento de manera caprichosa. Responden a una realidad, a países especialmente comprometidos con el tema de esa sede. No se pueden trasladar como si fueran franquicias de una tienda o equipos de béisbol. Tiene un sentido», ha argumentado Albares.

Tendrá nueva sede en 2024

Ante los posibles planes de Arabia Saudí por arrebatarle a Madrid la sede, el titular de Asuntos Exteriores ha zanjado: «No hay quejas, no hay solicitud, no hay demanda. Por lo tanto, no hay motivo para que la sede se marche de España».

Antes de la rueda de prensa en el Ministerio de Industria, Maroto y Albares han visitado el Palacio de Congresos junto al secretario general de este organismo de Naciones Unidas, Zurab Pololikashvili, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Maroto ha comentado que el proyecto arrancará a finales del próximo año con la licitación y el proyecto de obra y que el cálculo de los arquitectos es que la construcción dure unos 15 meses, por lo que sería a partir de 2024 cuando estaría lista.

El coste estimado de las obras ronda los 16 millones de euros, según fuentes de Industria.