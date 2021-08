El PP ha considerado “decepcionante” la falta de acuerdos concretos tras la reunión mantenida en Lanzarote por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

El PP califica de decepcionante el encuentro entre Sánchez y Torres

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha asegurado que el encuentro fue » un auténtico fiasco que demuestra la vergonzosa insensibilidad y la falta de empatía de Sánchez con los problemas de Canarias y el nulo peso político de Torres”.

Navarro manifestó su preocupación ante la incapacidad del presidente canario para arrancar a Sánchez algún compromiso ante los múltiples problemas que afectan a las islas.

La presidenta del PP dice que siguen sin conocer los planes de La Moncloa para prevenir la avalancha de cayucos que los expertos anuncian para el mes de octubre. Añade, además, que no hay respuesta a las demandas de ayuda ante la incapacidad del gobierno autónomo para tutelar a más de 2500 menores no acompañado. También subraya que no se sabe que va a pasar con los incumplimientos del REF, la deuda del convenio de carreteras o el retraso del traspaso de competencias.

Respecto al respaldo de Sánchez a la candidatura de las islas para albergar la Agencia Europea del Turismo, Navarro señaló que no deja de ser “una mera declaración de intenciones” . Navarro recomendó a Torres que, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento promesas anteriores como el Plan específico de apoyos al sector turístico canario, “no se haga demasiadas ilusiones”.

Por último, la líder del PP en las islas tachó de “esperpento” que el presidente Torres venda como un éxito la “obligación” del Gobierno de España de respetar en los presupuestos de 2022 las partidas del REF y le recordó que el fuero canario “no se negocia, se cumple”.