Este viernes ha tenido lugar el arranque de los actos de la semana de la Arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria sin la presencia de mujeres en la programación

El ICI remite una queja al Colegio de Arquitectos de Gran Canaria por «discriminar a las mujeres»

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha remitido una queja formal al Colegio de Arquitectos de Gran Canaria «por discriminar a las mujeres en la programación de su Semana de la Arquitectura», que arranca este viernes.

Lo hace después de que asociaciones de mujeres profesionales de este sector hayan hecho público su descontento por la ausencia de perfiles femeninos en las distintas ponencias que tendrán lugar durante este ciclo, el más importante de los que celebra el Colegio durante el año.

El ICI, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, considera «inadmisible que un colegio profesional, que debe promover la igualdad tanto en sus órganos como en las acciones que realiza, no haya incluido a ninguna de las mujeres, de reconocido prestigio, con las que cuenta esta profesión», según ha informado en un comunicado este viernes.

Y ha ahondado en que la Ley Canaria 1/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres es de aplicación también para personas jurídicas, como el Colegio, «y debe servir al propósito común de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democrática».

Un plan que garantiza la representatividad de las mujeres

También ha recordado que el propio Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España cuenta con un plan de igualdad, en el que se establece «cómo se debe garantizar esa representatividad equitativa en sus órganos de representación y en aquellas actividades que desarrolla».

De hecho, uno de los puntos de ese plan especifica que una de las medidas para garantizar esa representatividad de la mujer ha de ser «incrementar en el ámbito de acción del Consejo los nombramientos de mujeres para participar en los concursos, jurados, conferencias y congresos, grupos de expertos, exposiciones y otros tipos de actividades que contribuyen a las carreras profesionales de las arquitectas».

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, dijo en un primer momento a este respecto que «los hombres cuando les hablan hombres ven como la claridad de otra manera», en unas declaraciones en ‘Radio Club Tenerife’ que fueron polémicas.

Un programa sin mujeres arquitectas

Este viernes han arrancado los actos para celebrar la Semana de la Arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria sin la asistencia de las integrantes de la Asociación «Marca Púrpura», formada por arquitectas feministas.

Juan Torres, decano del Colegio de Arquitectura de Gran Canaria

La asociación no participará en ninguno de los actos organizados por el Colegio de Arquitectura de Gran Canaria, porque no incluyeron en su programa a ninguna mujer arquitecta. El decano reconoció el error y mantuvo una reunión con el colectivo, pero hace apenas unas horas ha enviado un comunicado a todos los colegiados diciendo que el programa no se puede modificar.