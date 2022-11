Este viernes los inspectores de Salud Pública de Canarias se manifestaron en las puertas del Parlamento de Canarias donde se celebraba la comisión de Sanidad

Informa: A. Expósito / M. Herrera / F. Baute

Los inspectores de Salud Pública de Canarias han denunciado este viernes que hace ya dos meses desde que se solicitó una reunión con el actual Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, con el fin de materializar las mejoras en la Salud Pública que se habían acordado el 16 de marzo de 2022 con el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y que se no habían cumplido y que a, día de hoy, siguen sin llevarse a cabo.

Desde la Asociación de Inspectores de Salud Pública se afirma que el abandono es total y que poco importa que en la isla de el Hierro no existan inspectores, o que en varios municipios de otras islas desde hace más de un año no se esté realizado ninguna actuación inspectora por no disponer de los medios necesarios.

Los insperctores señalan que muchas de las alertas sanitarias que se reciben diariamente no se están gestionando con el consiguiente riesgo que esto supone para la Salud Publica.

Este viernes, el colectivo se ha concentrado en las puertas del Parlamento de Canarias, solicitando el apoyo de todos los grupos políticos de las islas para dar solución a la Salud Publica en Canarias.

Trujillo en comisión parlamentaria

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, dijo este viernes que «por fin» un gobierno se está ocupando de los inspectores de Salud Pública y del Servicio Canario de la Salud (SCS), que sufren «un maltrato continuado y sistemático que cuesta entender».

«Ahora hay una hoja de ruta», afirmó el consejero en comisión parlamentaria en respuesta al diputado de CC-PNC José Alberto Díaz-Estébanez, de manera que antes de final de año estará culminada la relación de puestos de trabajo de los inspectores de salud pública y de otro personal funcionario y laboral, la cual se negociará en la mesa de la función pública y en la mesa sectorial.

En cuanto a la cobertura de plazas y de sustituciones, hay una resolución de 12 de septiembre con una lista definitiva de adjudicación. La previsión es que antes del final de noviembre se empiece a aplicar.

Respecto a los horarios específicos para los veterinarios de los mataderos, Trujillo dijo que se ha enviado la propuesta a la Dirección General de Función Pública para que la informe.

Además, se ha hecho una propuesta para mejorar la compensación de los inspectores vía complemento de productividad para así «poner fin a una situación tercermundista» que les obligaba a desplazarse en guagua o vehículo privado a las inspecciones.