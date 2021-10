La crisis volcánica sigue despertando muestras de apoyo y solidaridad

Muestras de apoyo y solidaridad que van desde colegios hasta el grupo Amaral, que tenía previsto un concierto este fin de semana en El Paso

Informa: Estefanía de Blasio / David Blanco

La crisis volcánica sigue despertando las muestras de apoyo y solidaridad. El Colegio El Zardo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha celebrado una carrera con la participación de toda la comunidad educativa para recaudar fondos para los afectados por el volcán de la isla de La Palma.

Alumnos, padres y profesores no han dudado en volcarse en esta iniciativa y durante toda la mañana no han parado en una particular prueba. Además, han escrito cartas y poemas para los afectados.

También la música

Otra de las acciones solidarias tendrá lugar esta noche, a partir de las 20:30, en el teatro de San Bartolomé en Lanzarote. El grupo ‘Bohemia’ destinará toda la recaudación de su concierto ‘Juntos por La Palma’ a las personas damnificadas por la erupción.

Las entradas ya están agotadas pero el Ayuntamiento de San Bartolomé ha abierto un número de cuenta para quienes deseen ayudar a reconstruir los daños que está ocasionando el volcán.

La erupción en La Palma también ha motivado la cancelación de varios conciertos que estaban previstos para este fin de semana en la isla, como el de Amaral en el campo de fútbol de El Paso.

El dúo no quiere dejar sola a la población palmera en estos duros momentos y ofrecerá una actuación a través de su Instagram para recaudar fondos para los damnificados por el volcán. La cita será este sábado, a partir de las 11 de la mañana, y durante el directo se proyectarán las cuentas oficiales para quien quiera y pueda colaborar.