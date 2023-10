La lucha canaria regresa este domingo a ‘Terrero y Gloria’

El programa de lucha de Televisión Canaria arranca una nueva temporada este domingo a las 18:00 horas desde el terrero de Gáldar, en Gran Canaria

Este domingo 8 de octubre regresa a Radio Televisión Canaria la cita semanal con los terreros de lucha canaria con la tercera temporada del programa “Terrero y Gloria”.

La apuesta de la cadena por este formato de la productora El Plan SL llega con importantes novedades a esta nueva temporada de lucha pero con el mismo objetivo: dar cobertura al deporte vernáculo con un estilo propio y desde todos los puntos de vista.

El estreno de la temporada será en una cita muy especial. Este domingo a las 18:00 horas ofreceremos desde el Terrero de Gáldar (Gran Canaria), el Campeonato de Canarias por categorías correspondiente a la temporada pasada, torneo organizado por la Federación Canaria y que fue aplazado en su momento por el incendio de La Palma del pasado mes de julio.

Lo mejor de la lucha canaria, este domingo a las 18:00h

Compiten en este primer torneo del curso un total de 36 luchadores y luchadoras, ganadores en sus respectivas categorías en cada isla. Desde no clasificados hasta los puntales A en masculino y destacadas C y no clasificadas en la categoría femenina.

Además de convertirse en el mejor luchador o luchadora de su categoría nivel regional, hay otro premio. Los campeones y subcampeones de cada categoría representarán a la delegación de Canarias en el intercambio deportivo con la lucha Ssireum de Corea del Sur que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en el país asiático.

Puntales como Eusebio Ledesma, Alejandro Afonso, Fabián Rocha, Fernando Rodríguez o Elieser Gutiérrez por un lado y luchadoras referentes como las hermanas María y Olivia Ramírez; Auxi Rocha o la palmera Cristina Rodríguez entre otras bregarán por el título y por ir a Corea.

“Terrero y Gloria”, que arranca la nueva temporada este domingo 8 de octubre a partir de las 18h con este campeonato de Canarias por categorías, está dirigido por Willy Rodríguez Calero y cuenta con la producción de Soluciones Creativas El Plan SL.