La UD Las Palmas presenta oficialmente a Omenuke Mfulu

Omenuke Mfulu ha sido presentado hoy oficialmente por la UD Las Palmas. El congoleño llega proveniente del Elche y ha firmado por dos temporadas ampliables a tres

El internacional congoleño Omenuke Mfulu ha asegurado este miércoles que puede aportar «trabajo físico» al centro del campo de la UD Las Palmas, equipo que buscaba un futbolista de sus características, y que llega en el «momento perfecto» para repetir el buen rendimiento que ofreció en el Elche, desde donde llega libre.

Mfulu, de 27 años, firma por dos temporadas más otra opcional, y su presentación se ha retrasado un día debido a asuntos burocráticos porque sus agentes perdieron el avión y llegaron con a Gran Canaria más tarde lo previsto inicialmente.

Así lo ha explicado Luis Helguera, director deportivo del club, quien ha presentado al futbolista como un pivote defensivo que puede aportar «energía, vitalidad y fuerza al centro del campo».

Mfulu, contento con el proyecto de la UD Las Palmas

Por su parte, el jugador ha destacado que le convenció el «proyecto» que le han presentado, y cree que en Las Palmas tendrá «todas las condiciones» para repetir su buena etapa en el Elche, con el que consiguió un ascenso a Primera División y posterior permanencia, la pasada campaña.

Sigue en directo la presentación de Nuke Mfulu 💛💙 #LaUniónHaceLasPalmas https://t.co/YGJcRwTyTr — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 4, 2021

«Me han hablado muy bien del club, sé lo que representa en España y que llego a un sitio importante, no he encontrado motivos para decir que no. Conozco la Segunda división, es muy complicada, lo más importante es conseguir la permanencia lo antes posible y después veremos hasta dónde podemos llegar», ha expresado el jugador.

Mfulu ya ha hablado con el entrenador, Pepe Mel, quien le ha explicado lo que pretende de él, «las cosas están muy claras, un mediocentro defensivo para trabajar«, y asume el reto porque tiene la «capacidad» para ello.

Además, valora que quiere estar en un sitio «donde la gente me da confianza, y a mi edad estoy en un momento perfecto y me siento bien para aguantar una temporada con muchos partidos en mis piernas».

🤗 Así fue el primer día de @O_Mfulu en Gran Canaria. #LaUniónHaceLasPalmas 💛💙 pic.twitter.com/V5L68bnwMZ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 4, 2021

En ese apartado, el físico, admite que lleva dos meses parado, entrenándose en solitario, por lo que dará el «máximo» para poder llegar en condiciones óptimas al primer partido liguero, el próximo día 15 ante el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento al Elche: «He pasado grandes momentos allí y he dejado muchos amigos; espero que aquí las cosas me salgan igual, y creo que lo voy a tener todo para poder hacerlo».

Mfulu también ha respondido a quienes le intentan comparar con el francés Pogba, del Manchester United: «Puedo parecerme físicamente, pero somos diferentes, tengo mis cualidades y un juego más físico«.