LaLiga arranca una nueva era con 'EA Sports' como socio

Nueva etapa para las competiciones de fútbol profesional en España de la mano de EA Sports para las próximas cinco temporadas

Acto de presentación del nuevo socio estratégico de LaLiga

LaLiga ha iniciado una nueva era de la mano de su socio estratégico para las próximas cinco temporadas, Electronic Arts Inc. Y lo ha hecho con una puesta de largo en la que ha estado rodeada de los clubes y socios estratégicos. Todos ellos han sido testigos de la transformación que la institución ha venido experimentando en los últimos años y que ha alcanzado su madurez.

Según un comunicado de LaLiga, esa transformación incluye una gran evolución a nivel de marca, que tiene que ver con su estrategia y posicionamiento, pero que también se verá reflejada en algo tan tangible como la retransmisión audiovisual o el ecosistema digital de LaLiga.

Esta transformación global comenzó con el anuncio del nuevo posicionamiento y propósito de marca bajo el lema La Fuerza de nuestro fútbol, un lanzamiento con el que la competición reafirma su compromiso para inspirar y dejar un impacto positivo en la sociedad.

LaLiga seguirá apostando por ampliar el ecosistema del fútbol mundial de la mano de los lideres de las industrias en las que se adentra, como ocurre ahora mismo con los socios globales como Microsoft, PUMA, Mahou San Miguel o BKT, pero sin perder de vista a socios regionales y locales, adaptándose a las necesidades de cada territorio. En el caso de España, son El Corte Inglés, Allianz, Nissan, Solán de Cabras, Burger King y vivo los que acompañarán a LALIGA la próxima temporada.

Una alianza estratégica llamada a revolucionar la industria del fútbol

La unión de LaLiga y EA Sports alcanza también en esta nueva era su punto álgido de madurez. Y lo hace desde una relación que se ha consolidado en los últimos 10 años, pero que ahora se catapulta. Ambas arrancan una nueva etapa en la que el publisher líder de videojuegos se convierte en title sponsor de la competición, siendo el primer patrocinador internacional en ocupar esta posición.

De esta alianza estratégica, según LaLiga se desprende una forma disruptiva de concebir el fútbol, se rompen las barreras entre lo físico y lo digital, creando un producto único que llegará a un público mucho más amplio. Este acuerdo se verá reflejado también en la nomenclatura de la Primera División, que pasará a llamarse LaLiga EA Sports, y en la Segunda División, que se llamará LaLiga Hypermotion, haciendo referencia a la reconocida tecnología que utiliza el videojuego EA Sports FC, basada en la captura en movimiento que ofrece imágenes de última generación para generar experiencias más realistas en el juego.

Pero el compromiso de las dos compañías trasciende esa transformación tecnológica y audiovisual, pues ambas tienen como objetivo seguir generando un impacto positivo en la sociedad, que les permita inspirar al mundo a través del fútbol.

Otras asociaciones clave de la temporada 23/24

La nueva era llegará con otras alianzas, como la recientemente presentada con Legends. Junto a ellos, LaLiga ha inaugurado Legends, The Home of Football, presented by LaLiga, el espacio que reúne la mayor colección de la historia del fútbol mundial. Está ubicado en Madrid y es el primer paso de la alianza entre a la que también se suma en este caso UEFA.

En total, 600 reliquias portadas por jugadores en competiciones oficiales de FIFA, UEFA, Conmebol, LaLiga y muchas más, se muestran en un edifico de 4.200 metros cuadrados y 7 plantas, que culminan con un Sports bar LaLiga TwentyNine’s Legends.

Por su parte, Fanatics se ha convertido en un colaborador estratégico con el que LaLiga va a lanzar su primera tienda online. Ambas compañías han llegado a un acuerdo de fabricación y distribución omnicanal para los productos de la competición. Se trata de un ecommerce, LaLiga Store, que verá la luz a nivel global este verano, antes de que arranque la próxima temporada. En él, los aficionados podrán encontrar una amplia selección de camisetas, ropa de entrenamiento y accesorios con licencia oficial, así como de la mayoría de los equipos de LaLiga.

La oferta irá ampliándose con el tiempo hasta incluir a los clubes de las dos categorías de LALIGA, convirtiéndose en el mayor catálogo de merchandising de la competición.

Una transformación a todos los niveles

Entre las novedades presentadas están aquellas que forman parte del ecosistema digital de LaLiga. Más allá del cambio visual de la web, que se adapta al nuevo logotipo y a los nuevos colores corporativos, a nivel tecnológico se producirá un importante cambio.

La App oficial de LaLiga se transforma para ofrecer una experiencia mucho más personalizada al usuario, acorde con sus gustos y con información relevante según su club de preferencia. Además, incorpora una nueva experiencia de social video enfocada al near live y que podrá compartirse de forma mucho más fácil en redes sociales. También LaLiga Fantasy implementará modificaciones, que se conocerán a partir del 12 de julio, que ayudarán a mejorar la experiencia del usuario.

Por otro lado, a nivel audiovisual y a partir del 11 de agosto, se descubrirá una nueva forma de concebir el fútbol, con un cambio total del paquete gráfico en la retransmisión de los partidos, afectando, entre otros, a la visualización on air, al lower, y al marcador, con unos nuevos grafismos que los hará mucho más dinámicos y vivos. También cambia el uso que se hará de cada una de las cámaras, buscando nuevos planos que acerquen al aficionado aún más al EA Sports FC.

El objetivo global de las novedades implementadas en la retransmisión es ser capaces de mostrar nuevas perspectivas y ángulos que, enriquecidos con información, den lugar a una experiencia de visualización mucho más inmersiva, asemejándose mucho más al videojuego.