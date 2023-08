La escasez en la oferta de pisos y la subida de los precios del mercado dificultan la búsqueda para los estudiantes cuya formación reside fuera de su ciudad

Vídeo RTVC

Quedan pocos días para que arranque el curso escolar y a día de hoy, aún hay muchos estudiantes universitarios y de formación profesional en busca y captura de piso.

Un inicio del curso 2023/2024 especialmente complicado para aquellos que estudian fuera de su ciudad. «Resulta laborioso encontrar un piso que sea bonito y a buen precio», afirma el estudiante Bernardo Troncone.

Muchas de las dificultades para encontrar vivienda son consecuencia de la escasez de pisos y de los altos precios del mercado. «La poca disponibilidad de los sitios y el alto coste de los que están disponibles lo hacen extremadamente difícil«, asegura Bernardo.

Los pisos de alquiler, una misión casi imposible para los estudiantes universitarios

Con ello, la poca oferta ha dado entrada a esta subida de precios. El agente inmobiliario, Jacobo Falero García, dice que «la demanda es tan grande que estresa la oferta porque no se construye nada. Y como no se construyen viviendas, o lo que se construye es muy poco, no es suficiente para cubrir la demanda creciente».

De acuerdo a un estudio realizado por el portal web Tablón de Anuncios compartir piso se ha incrementado un 20% y las ciudades universitarias han sido las más afectadas. «Antes los estudiantes vivían once meses fuera, volvían a sus islas y regresaban al siguiente año. Ahora no pueden hacer eso; si se van un mes, pierden sus pisos», apunta Jacobo.

Cada año, estudiantes y familias se encuentran con la subida de precios y dificultades para acceder a una vivienda.